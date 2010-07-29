Могилеву купили Cadillac за миллион (ФОТО)

Для министра внутренних дел Анатолия Могилева был купилен автомобиль Cadillac Escalade – в такой же машине передвигался Патриарх Кирилл во время визита в Киев. Но удастся ли Могилеву насладиться всеми преимуществами обновки – пока неизвестно. Депутат от НУНС Геннадий Москаль так прокомментировал ситуацию: «Как известно, в течении длительного времени в СМИ активно обсуждался вопрос приобретения автомобилей представительского класса Министерством внутренних дел. Соответствующая информация была размещена на сайте Тендерной палаты, а стоимость закупки составила около 6 млн. грн.», - отметил он. «Я узнал о закупке УГАИ главного управления МВД в Киевской области автомобиля Cadillac Escalade 2010 выпуска, кузов №1GYUKDEF3AR161904», - сказал Москаль. По словам депутата, стоимость этого автомобиля, с учетом выплаты всех обязательных платежей, превышает 1 млн. грн. «В дальнейшем этот автомобиль был передан в МВД Украины для обслуживания министра внутренних дел», - отметил Москаль. «По имеющейся информации, приобретение этого автомобиля произошло с нарушением законодательства - без проведения тендера и без предоставления разрешения Кабмином», - сказал депутат. Москаль направил депутатские запросы к премьеру и генпрокурору с просьбой поручить ГлавКРУ проверить законность закупки автомобиля и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования. По материалам «Украинская правда», «Сегодня»