Деркач, Новинский и Герман приложились к кресту Кирилла (ФОТО)

Во время празднования Дня Великого Равноапостольного Князя Владимира прихожане отправились вслед за своими духовными лидерами. Московский патриархат вместе с Кириллом проследовал в Лавру. Киевский вместе с Филаретом ушли крестным ходом на Владимирскую горку. Для патриарха Московского это был последний день визита. После литургии он отправился домой. Событие пользовалось спросом у украинских ВИП-ов. Среди прихожан были замечены бизнесмен Вадим Новинский, заместитель главы администрации президента Анна Герман, нардеп Андрей Деркач, регионал Юрий Болдырев и другие.