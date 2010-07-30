Тигипко видит жену раз в неделю, а Табачнику разрешили поздно приходить домой

30 июля 2010, 14:07

Как проводят время жены политиков

Пока политики трудятся на благо Украины, их жены тоже не скучают. Каждая из них находит себе занятия по вкусу: одних прельщает светская жизнь, других - карьера, третьи умеют небезуспешно совмещать тусовки, работу и заботы о семейном очаге. Жена вице-премьера Сергея Тигипко — видная персона в светском мире и уже даже может составить достойную конкуренцию супругу по регулярности появления на страницах светской хроники. Викторию Тигипко чаще всего можно встретить на презентациях в различных галереях. Особенно она любит, например, модный PinchukArtCentre. Также жена политика увлекается кинопремьерами и модными показами. У четы Тигипко такая тяга к искусству, похоже, семейная. По словам Виктории, когда у супруга было больше свободного времени, они не пропускали ни одной интересной театральной постановки или джазового концерта. Сейчас же на публичных мероприятиях чета редко появляется вместе. Хотя недавно Сергей поддержал своим присутствием инициативу жены — Одесский кинофестиваль, где Виктория была президентом мероприятия. Политик признался, что из-за работы не виделся со своей второй половиной больше недели, так что красная дорожка для супругов стала еще и поводом повидаться. Супруга Петра Симоненко, Оксана Ващенко всегда вела активный образ жизни. Но после свадьбы она всерьез увлеклась светской жизнью. Хотя, работа у нее осталась прежней –ведущая на радио «Эра ФМ». У супругов двое маленьких детей: Маше полтора года, а Ване два месяца. Но молодая мать успевает как уделять внимание семье, так и выходить в свет. Оксана появляется то в гордом одиночестве, то под руку с Петром Николаевичем. «Чтобы быть женой политика, надо включать мозги и думать над своими поступками, — считает Оксана. — Хотя не могу сказать, что я себя очень сдерживаю — веду такую же жизнь, как и вела до знакомства с Петром Николаевичем. Работа у меня осталась прежней, и друзья тоже остались все те же». А вот на встречи с коллегами-политиками Оксана мужа сопровождает редко. «Петр Николаевич никогда не говорил мне: «Сиди дома, я пойду сам!», — тут же добавляет Ващенко. — Просто последние два года я практически все время была беременной, и у меня просто не было возможности появляться всюду», - делится Оксана. Кстати, Ващенко проявляет толерантность и не вмешивается в дресс-код супруга. А вот Симоненко не упускает случая дать молодой жене совет: «Я, например, люблю яркие, насыщенные цвета в одежде, и вот тут Петр Николаевич советует мне быть более сдержанной. Мы же должны гармонично смотреться вместе, и мне не стоит пестрить своими нарядами. Он всегда мне может сказать откровенно, что та или иная вещь мне не очень идет», - рассказывает Оксана. Но не все жены политиков стремятся к лаврам светской львицы. Жена министра образования и науки Дмитрия Табачника стала исключением. Татьяна Назарова - народная артистка Украины и России, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Несмотря на стереотипы о том, что актрисы стремятся к богемным развлечениям, Назарова редко появляется на светских мероприятиях. Видимо, Татьяне хватает впечатлений, полученных на театральной сцене и на съемочных площадках сериалов – она снялась, к примеру, в таких хитах как «Роксолана», «День рождения Буржуя» и «Доярка из Хацапетовки». Табачник при этом довольно частый гость столичных тусовок. Но если он появляется в свете, то компанию ему, как правило, составляет не супруга, а кто-нибудь из коллег. Назарова посещает лишь избранные мероприятия, на которых политику по протоколу пристало появляться в компании второй половины. Супруги женаты уже 20 лет и семейных конфликтов на почве разных взглядов на проведение досуга не возникает. «У нас есть друг к другу условия: домой я могу возвращаться поздно. А Татьяна просит, чтобы я никогда не пел. У супруги абсолютный слух. Поэтому хоть я и любил раньше петь, но теперь отвык», — говорит министр. Супруга депутата-«нунсовца» Николая Катеринчука тот факт, что жены политиков обязательно должны быть публичными людьми, отрицает. Несмотря на это сама Анастасия Катеринчук появляется едва ли не на каждой второй вечеринке Киева и охотно позирует перед камерами. «Я хожу только туда, где мне интересно, или если друзья приглашают, — призналась нам Анастасия. — А вот мужу со мной выходить в свет не очень нравится, это ведь для него не самоцель — показать себя. Так что вместе мы предпочитаем проводить время там, где нет фотокамер и объективов». Но если уж чета Катеринчук выбирается в свет совместно, то, по словам Анастасии, к гардеробу друг друга супруги не придираются. «Я могу разве что посоветовать, какой галстук надеть Николаю, — рассказала нам Катеринчук. — А ему всегда нравится, как я одета, у нас вообще вкусы очень похожи. Да и за светские манеры никому из нас краснеть не приходится, нам ведь они привиты с детства родителями». Экс-зам киевского мэра Евгений Червоненко отличается неизменным вкусом: обе его супруги – яркие стройные блондинки. Что первая жена, Маргарита, что нынешняя, Нина, — эффектные белокурые дамы, любящие светские мероприятия. Кстати, Нина Червоненко к тому же увлекается эпатажными нарядами. Все уже привыкли видеть ее то с глубоким декольте, то в ультракороткой юбке, то в высоких ботфортах. А, например, на бал в киевскую мэрию в начале 2010 года госпожа Червоненко и вовсе пришла в полупрозрачном черном платье без нижнего белья. Но сам Червоненко не обращает внимания на такие выходки супруги. Гораздо больше его беспокоит первая жена. Маргарита до сих пор не угомонится, обвиняя экс-супруга во всех смертных грехах — и квартиру, мол, он у нее отнял, и оскорблял, чуть ли не до рукоприкладства доходило. Кстати, после развода Маргарита тоже не сидит без дела. Она создала общественную организацию для женщин «Я — сильная!». Для супруги столичного мэра, Алины Айвазовой, светская жизнь Киева, похоже, мелковата. Потому на публичных мероприятиях в украинской столице она появляется редко. Разве что по какому-нибудь важному поводу — например, в компании подруги Ирэны Кильчицкой приехала на 80-летие танцора Григория Чапкиса. Светиться перед фотокамерами Айвазова предпочитает за границей — в частности, супруга мэра облюбовала Канны, где год от года даже отмечает день рождения. Да и вообще, супруга Черновецкого и его дочь Кристина — большие любительницы посветиться на вечеринках тамошнего кинофестиваля, причем их там трудно не заметить — на красные дорожки Алина и Кристина наряжаются в меха и бриллианты по принципу «чем больше, тем ярче». Cупруга министра Анатолия Толстоухова относится к тем женщинам, кто светской жизни предпочитает карьеру. Светлана Толстоухова - заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта, кандидат педагогических наук, один из ведущих специалистов по социальным вопросам в Украине, в министерстве работает практически со дня его основания. В 2008 году Светлана попала в рейтинг журнала «Фокус» - «100 самых влиятельных женщин Украины». При этом Анатолий Толстоухов утверждает, что никогда не помогал супруге в работе – она могла рассчитывать на его помощь только в семейных вопросах: «В карьере мы двигались параллельными путями. Никто никого за собой не тащил» – утверждает министр. Но, конечно, ничто человеческое женщинам-политикам не чуждо. Супруги воспитали двоих сыновей, есть внук. По материалам «Сегодня», «Фокус»

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