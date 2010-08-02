C Мозговым простились во дворце «Украина» (ФОТО)

Общественная панихида по украинскому композитору и певцу Николаю Мозговому состоялась во дворце «Украина» 1 августа. Николай Петрович умер 30 июля - у него остановилось сердце на 63-ом году жизни. Выбор места прощания не случаен, ведь последние 5 лет Мозговой работал директором этого заведения. У гроба, который установили в фойе, сидели вдова Мозгового Виолетта Мозговая, дочь Елена, внучки. Желающие проститься начали подъезжать к дворцу с 9.00. Среди собравшихся были Иво Бобул, Виталий Билоножко с женой, Иван Попович, Игорь Лихута, Наталия Могилевская, Анжелика Рудницкая, Виталий Козловский, Александр Бригинец, Дмитрий Гордон и другие. Также приехал министр культуры Михаил Кулиняк. Когда гроб с телом начали выносить на улицу, собравшиеся начали рукоплескать. Впереди четверо девушек в черном несли на красных подушках награды Николая Мозгового. Для процессии сделали коридор из траурных венков. Среди них были и венки от президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Гроб поставили в черный катафалк «Мерседес». Процессия проследовала в Печерскую лавру - Николая Петровича отпевали в Успенском соборе. Туда же подъехал бывший зять Николая Мозгового - певец Александр Пономарев. Похороны состоялись на Байковом кладбище. Николай Петрович Мозговой умер рано утром. Уснул и не проснулся в собственном доме в поселке Кийлив на Днепре в 50 км от Киева. Последний день его жизни был самым обычным рабочим днем директора Дворца «Украина». Он принимал посетителей, подписывал бумаги. Сотрудники утверждают, что стрессовых ситуаций у Мозгового в тот день не было.