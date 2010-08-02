Обама не пришел на свадьбу Челси Клинтон (ВИДЕО)

2 августа 2010, 13:03

Дочь Клинтонов потратила на свадьбу больше $2 млн. и пригласила Стивена Спилберга, Опру Уинфри и Джека Николсона

Челси Клинтон - дочь бывшего президента США Билла Клинтона и госсекретаря США Хиллари Клинтон - вышла замуж. Невеста появилась перед гостями в белоснежном длинном платье от Веры Вонг с серебряным поясом и открытыми плечами. В руках она держала букет белых цветов. Венчание было довольно необычным, поскольку семья Мезвински - иудеи, а Клинтоны принадлежат к методистам. Таким образом, брачные обеты жених и невеста приносили в присутствии раввина и пастора. Церемония проходила в шатре, разбитом в саду поместья Кэтлин Хаммер, поддерживавшей предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на выборах в сенат и президентских выборах 2009 года. Избранником 30-летней дочери экс-президента стал 32-летний банкир Марк Мезвински. Они дружили с детства и полюбили друг друга во время учебы в Стэнфордском университете. Кстати, что отец жениха, политик-республиканец Эд Мезвински провел некоторое время в тюрьме по обвинению в финансовых махинациях. Бракосочетание проходило в Райнбеке, пригороде Нью-Йорка. С самого утра улицы заполнили люди, желающие счастья молодоженам. В городке были предприняты серьезные меры безопасности. Чтобы свадьбу не пытались снимать папарацци, над Райнбеком закрыли воздушное пространство, а окружающие город дороги перекрыли. Но зеваки все равно старались подсмотреть торжество, заглядывая через ограждение, за которым проходила свадьба. Молодожены пригласили несколько сотен гостей. Среди них были кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Джек Николсон, телеведущая Опра Уинфри, певица Барбра Стрейзанд, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, модельер Вера Вонг. Не появился только президент США Барак Обама. «Два президента на свадьбе - это слишком, - пошутил по этому поводу Обама. - Пришлось бы раскрывать каждый подарок и проводить через металлоискатель, а сотрудников службы безопасности было бы больше, чем гостей». На торжестве не обошлось и без конфузов. Всегда отличавшаяся безупречным вкусом, Хиллари Клинтон на этот раз вызвала недоумение окружающих. Мать невесты появилась на торжестве в бесформенном зеленом балахоне, скрывающим все достоинства ее фигуры. На американских ресурсах на Хиллари полилась разнообразная критика: «В этом платье она похожа на танк!», «Не могу поверить, что это действительно Хиллари», «Зачем она нацепила на себя походный шатер?», «О Боже, она, наверное, посмотрела ковбойские фильмы с Клинтом Иствудом в главной роли и решила, что ей тоже пойдет пончо». Общее мнение высказали сразу несколько американских интернет-порталов - если Хиллари за несколько лет все-таки станет президентом США, ей нужно будет срочно нанять хорошего стилиста, чтобы подобные конфузы в дальнейшем не повторялись. Таблоиды назвали бракосочетание Челси и Марка претендующей на звание «свадьбы века». По данным американских СМИ, праздник стоил от $2 млн. до $5 млн. К примеру, один только свадебный торт обошелся в $11 тыс. Выдать замуж Челси Клинтон стоило в 20 раз дороже, чем дочь Джорджа Буша-младшего Дженну. Свадьба дочери Буша с Генри Хейгером - сыном табачного магната и республиканского политика Джона Хейгера - состоялась в 2008 году и обошлась в $100 тыс. ВИДЕО:
По материалам: http://ru.tsn.ua «ТСН», http://news.tochka.net Tochka.net

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