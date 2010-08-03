Татьяна Франчук любит отдых без экстрима (ФОТО)

Галеристка проводит отпуск на побережье Атлантики
Оказывается, не все страдают от неслыханной летней жары, изнуряющей всю Европу. Галеристка Татьяна Франчук, фундатор галереи “KyivFineArt” переносит знойные дни вполне легко. «Не испытываю никакого дискомфорта и упадка сил», - говорит Татьяна, - «Я пью зеленый чай, который прекрасно помогает бороться с жаждой и охлаждает организм, и не употребляю в жаркое время никакой тяжелой пищи, отдавая предпочтение овощам и легким рыбным блюдам». Свой отпуск галеристка проводит с семьей на побережье Атлантики, а в скором времени планирует поездку в Испанию. «Больше всего я люблю отдыхать на Средиземноморском побережье», - говорит Франчук, - «Средиземное море - одно из самых красивых и чистых». Татьяна признается, что не очень жалует активный отдых с приключениями и экстримом: «Да, раньше мне очень нравились всякие поездки, походы, экскурсии, экстримальные развлечения. Но сейчас предпочитаю спокойный, размеренный отпуск в кругу семьи – с неторопливым утром, обязательным послеобеденным сном и душевными семейными ужинами по вечерам». Тем не менее, даже в размеренной отпускной жизни спорт для Татьяны играет важную роль. «Я привыкла регулярно заниматься спортом, но, к сожалению, у меня не всегда хватает времени тренироваться столько, сколько мне бы хотелось. Поэтому в отпуске я обязательно бегаю по утрам, езжу на велосипеде и много плаваю – it's a must, как говорят англичане». Кстати, сыновья Татьяны – Александр и Ярослав не отстают от мамы: катаются на велосипеде и совершают утренние пробежки вместе с ней. Как выяснилось, такое популярное развлечение как шоппинг, не входит в Татьянин перечень «обязательных вещей, которые необходимо сделать в отпуске». «В это время в магазинах уже начинают появляться осенние коллекции, и раньше я не упускала возможности, купить себе какую-то обновку на осень, - рассказывает она, - «Но этим летом я не уделяю шоппингу много времени и покупаю только вещи текущего сезона. В основном – это пляжные наряды и аксессуары, всевозможные парео, накидки, шлепанцы для отдыха на курорте. Предпочитаю не ездить в огромные шоппинг-моллы, а заглядывать в маленькие магазинчики. Там можно найти много интересных, необычных вещей. Недавно в одной крохотной лавочке я нашла потрясающих кукол ручной работы, никому не известной фирмы. Есть кукла счастья, кукла веселья, кукла радости. В каждую из них можно вложить листик с пожеланием. Я купила несколько таких кукол подружкам, в качестве сувенира». Но основное предпочтение в отпуске галеристка отдает чтению книг, а именно – романов Ремарка, изучению испанского языка по самоучителю, который специально приобрела перед отпуском. Так же Татьяна уделяет внимание планированию новых проектов. «Я не из тех людей, которые в отпуске могут полностью абстрагироваться от работы, у меня постоянно рождаются какие-то новые идеи, я думаю над их воплощением в жизнь и уже сейчас могу сказать, что осень для ценителей современного искусства будет насыщенной и запоминающейся. В сентябре в галерее “KyivFineArt” стартует беспрецедентный совместный проект с одной из самых известных мировых галерей Ивон Ламбер (Ivon Lambert Gelery). В перспективах так же авторская выставка российского художника Маслова, при участии питерской галереи «Анна Нова» и выставка украинских художников в галерее Ивон Ламбер». По материалам Пресс-службы «Киевский Подиум»