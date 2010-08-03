Вирастюк скрывает от детей факт ДТП (ФОТО)

Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Виталий Вирастюк попал в ДТП в Киеве на Одесской площади. Его джип Mitsubishi Pajero столкнулся с внедорожником Suzuki Grand Vitara и перевернулся. Больше всех пострадала жена Василия – Инна выпала из люка на дорогу. Уйти от лобового столкновения удалось, однако автомобили ударились задними колесами. Несмотря на солидный вес, от удара джип Вирастюка несколько раз перевернулся и приземлился на оставшиеся три колеса. Во время переворотов, из открытого люка машины выпала супруга Василия – 38-летняя Инна. Suzuki без одного колеса пронеслась около 70 метров – только чудом в нее не врезались встречные автомобили. За рулем была беременная женщина. Жену Вирастюка отвезли в 17-ю больницу. Сам Василий от госпитализации отказался – в джипе сработали подушки безопасности. Как рассказала кума Василия – Анна, все ждали понедельника, чтобы Инна очнулась: «Слава Богу, она пришла в сознание. Джип Mitsubishi – принадлежал жене Вирастюка, сейчас он не подлежит ремонту. Смята крыша, оторвано колесо». Комментарии медиков проясняют картину состояния пострадавших: «Василий Вирастюк отделался легкими травмами. Значительнее пострадала его жена Инна – у нее тяжелая черепно-мозговая травма, а также ушиб грудной клетки», – рассказал главврач больницы №17 Николай Демин. По словам медиков, в ближайшее время жену Вирастюка переведут из реанимации в обычную палату – исследование на компьютерном томографе показало, внутренняя гематома не прогрессирует. Следующий день после аварии самый сильный человек мира почти провел в больнице у жены. Он очень переживает. Состояние Василия усугубляется еще и тем, что первая супруга 28-летняя Светлана трагически погибла в снежной лавине на турецком горнолыжном курорте Паландокен в 2006 году в январе. От первого брака остался сын. Инна – вторая жена Вирастюка. У Инны и Василия также есть общий ребенок. «Самое главное, что Инна узнала меня, я очень боялся, чтобы не было потери памяти. Спрашивала о детях, ведь в тот злополучный день мы как раз ехали за ними. Я ничего не говорил ребятам про аварию, пусть не пугаются и не волнуются, – рассказал Вирастюк, сидя на лавочке возле больничного корпуса. – Инна чувствует себя гораздо лучше. Врачи сказали, что была проблема – небольшое внутреннее кровотечение, в данный момент ситуация стабилизировалась». Сильнейший человек планеты не стесняется жаловаться и на свое самочувствие: «Такое ощущение, что меня сдавили и не отпускают. Особенно болит левая часть тела. Не поверите, но после этого ДТП мне позвонили все – я даже в свой день рождения не принимал такого количества звонков. Но единственное, чего я сейчас хочу – чтобы жена поправилась и все было как прежде». За рулем Suzuki ехала 27-летняя Ирина К. на пятом месяце беременности. Ее отвезли в роддом №7, специализирующийся на преждевременных родах и выхаживании недоношенных детей. До госпитализации она успела рассказать гаишникам свою версию случившегося. По ее словам, авария случилась, потому что ее авто подрезали и ударили «Жигули» восьмой модели, ехавшие впереди. В роддоме сообщили, что ее положили в гинекологическое отделение, но в понедельник после обхода врачей она самостоятельно ушла домой. Столичные гаишники предварительной причиной аварии на Одесской площади пока что считают нарушение правил водительницей Suzuki, ведь она выехала на встречную полосу. Однако еще предстоит опросить свидетелей, провести воспроизведение. Эксперты должны дать ответ – был ли удар «Жигулей» столь существенным, чтобы выбросить джип женщины на встречную полосу. По материалам «Газета по-киевски», фото: «Друга смуга», http://wedding.malenko.com