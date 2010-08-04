Медведев в отпуске порыбачит с Путиным, а Меркель возьмется за Сталина (ФОТО)

Примеру Президента Украины, который отдыхает в Крыму на правительственной даче, последовали и другие политические лидеры. Все запланированные летние международные встречи на высшем уровне уже прошли, а потому президенты ведущих стран мира могут позволить себе отпуск. В основном политики, так же как и Виктор Янукович, решили поддержать отечественную туриндустрию и выбрали родные курорты. Выделяется из этой компании лишь семья президента США – они проведут отпуск за границей. Президент России Дмитрий Медведев планирует дать последние распоряжения по тушению пожаров, охвативших среднюю полосу России и отправиться в Сочи. В резиденции «Бочаров ручей» он проведет весь август. Но ни о каком вольготном времяпрепровождении речь не идет. Как рассказал Дмитрий Анатольевич, ему придется больше работать, нежели отдыхать: «Пребывание в Сочи — это тоже возможность сменить обстановку, подышать морским воздухом. Море я иногда тут вижу только вечером. Надеюсь йогой позаниматься, я это в последнее время подзапустил». Планирует глава России и почитать — закончить книгу шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Кстати, читает он ее при помощи iPad. Несколько дней Медведев планирует провести вместе с премьер-министром Владимиром Путиным. Друзья хотят порыбачить в Астрахани, где водится осетр, севрюга и белуга. При этом Путин отправится в отпуск только после полной победы над лесными пожарами. Дружная семья американского президента в этом году решила отдыхать отдельно. Мишель Обама вместе с младшей дочкой Сашей полетит на испанский курорт Коста-дель-Соль в окрестностях Марбельи. Для них, их гостей и охраны заказано 30 номеров в пятизвездочном отеле Villa Padierna, где ночь стоит от $300 до $1 тысячи. Мишель пробудет в Испании до 8 августа. По неподтвержденным данным, к ней обязательно присоединится Барак и дальше они будут отдыхать вместе. Не обойдется и без светских визитов. К концу пребывания в Испании первая леди США посетит Мальорку, где в ее честь испанский король Хуан Карлос I и королева София устроят торжественный обед. Ушла в заслуженный отпуск и канцлер Германии Ангела Меркель. Она отправилась в небольшую альпийскую деревню на границе с автономной провинцией Италии Южный Тироль. Здесь немецкая «железная леди» собирается заниматься пешим туризмом в компании своего мужа, а также осилить 900-страничную биографию советского диктатора Иосифа Сталина «Сталин: двор красного монарха», написанную английским историком Саймоном Себага-Монтефиоре. Эта книга была подарена Меркель несколько месяцев назад ее бывшим пресс-секретарем Ульрихом Вильгельмом. Но, по словам канцлера Германии, кроме как на отдыхе осилить этот труд у нее нет возможности. Так же как политические лидеры Украины и России, президент Франции Николя Саркози предпочитает в этом году отдых на отечественных курортах. Он отверг все предложения и не поедет к своим друзьям-миллионерам на их заграничные виллы. Саркози будет расслабляться на вилле своей супруги Карлы Бруни в Тулоне. Сама же Карла недавно приступила к съемкам в новой картине Вуди Алена, а потому неизвестно, позволит ли ей график составить компанию своему мужу и провести с ним несколько летних дней на вилле. По материалам: «Сегодня»