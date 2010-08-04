Симоненко с женой живет в доме сына у болота (ФОТО)

Петр Симоненко вместе с молодой женой Оксаной Ващенко и детьми так и не обзавелся семейным гнездом. Сейчас политик живет в доме старшего сына Андрея. Но, по словам Симоненко, он переедет оттуда, как только найдет где жить. Именно так лидер украинских коммунистов объясняет проявление в его судьбе шикарного частного дома в предместьях Киева – там он в настоящее время проживает. Политик всячески открещивается, что живет за городом от хорошей жизни. Петр Симоненко утверждает, что разговоры о якобы его загородном доме, не более, чем происки недоброжелателей: «Как всегда, используя гиперболизацию, пытаются все сделать для дискредитации. Мой сын еще в 2002 году для своей семьи приобрел участок, граничащий с болотом, где уже 12 лет стоял долгострой. Участок продали, потому что он был на окраине. Сын практически все эти восемь лет делал ремонт. А я там временно живу, вы ведь знаете мои обстоятельства. Найду где жить - и, естественно, перееду оттуда», - заверил Симоненко. При этом бывшая супруга политика Светлана рассказывала журналистам о двух квартирах лидера Компартии. Но Петр Симоненко остается непреклонен: «Я не знаю, что там она утверждает. У меня есть одна квартира, в которой я и прописан, в ней сейчас живет мой младший сын от первого брака. Какие проблемы?». Кстати, минувшей весной украинские СМИ сообщили, что Симоненко построил себе дом в селе Горенка в нескольких километрах от Киева. Участок земли в 1,37 га якобы оформлен на его сына Андрея. По нынешним ценам такой участок может стоить почти $1,5 млн. Рядом находится незастроенный участок таких же размеров, который по утверждениям местных жителей, также куплен Симоненко. По материалам: «Сегодня», фото: «ТСН»