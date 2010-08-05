Обаму в день рождения лишили торта (ФОТО)

Президент США Барак Обама отметил 49-летие вдали от семьи. День рождения примерный семьянин встречал без жены и дочерей - Мишель Обама и младшая дочь Саша отдыхают с друзьями в Испании, старшую дочь Малию супруги Обама отправили на лето в детский лагерь. С президентом в эти дни остался лишь пес Бо. Обама взял собаку с собой в родной город Чикаго, где проходил скромный праздник. Президент решил отметить событие, поужинав в среду вечером в чикагском ресторане с друзьями. Ужин проходил в ресторане Graham Elliot и продолжался более трех часов. Ресторан принадлежит Грэму Эллиоту Боулзу, который считается одним из лучших американских шеф-поваров. Что именно заказал на ужин Обама - не сообщается, однако известно, что трапезу разделили с ним композитор Эрик Уиттакер и соратники Обамы по администрации и предвыборной кампании Валери Джарретт и Марти Несбитт. Среди приглашенных были телеведущая Опра Уинфри, ее подруга и главный редактор журнала «Телезвезды» Гэйл Кинг, а также помощник Марвин Николсон и личный фотограф главы государства Пит Сауза. Компания наслаждалась ужином, и, казалось, Обама пребывал в хорошем настроении. Единственное, что немного расстроило президента - это отсутствие традиционного праздничного торта, который обещали ему преподнести его «хорошие друзья» из профсоюзов. Как стало известно журналистам, доставить лакомство к президентскому столу запретили бдительные сотрудники охраны. Как пошутил позже сам Обама, скорее всего они сами съели торт. Выходя из ресторана, Обама улыбнулся собравшимся на улице и помахал им. Он был одет в темный пиджак и белую рубашку без галстука. Попрощавшись с зеваками и выслушав от них поздравления с днем рождения, президент на черном внедорожнике уехал домой в ставший ему родным чикагский район Гайд-парк. Жители города, где Обама провел большую часть жизни, были рады, что президент выбрал для празднования именно Чикаго. Многие при проезде кортежа выкрикивали поздравления в адрес президента, а недалеко от чикагского дома главы государства люди собрались на небольшой митинг, одна из участниц которого - маленькая девочка - ходила вдоль улицы с плакатом «С 49-м днем рождения, президент Барак Обама». По материалам: «РиаНовости», фото «ИноСМИ»