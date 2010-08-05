Бойко стал самым многодетным политиком, на втором месте - Ющенко (ФОТО)

Крепкая счастливая семья всегда была хорошим подспорьем для политического имиджа. Украинские политики в этом уж точно знают толк – у многих из них в семье больше трех детей. Многодетность становится популярной. То и дело семейные портреты сильных мира сего украшают обложки таблоидов. Яркий пример тому – экс-президент Виктор Ющенко, который в свое время использовал фото младших детей для политической агитации. Но экс-президент – не самый многодетный отец на украинской политической арене. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко по праву лидирует в рейтинге многодетных украинских политиков. Он вместе с супругой Верой воспитывает троих сыновей – Анатолия, Юрия и Николая и троих дочерей – Ярославу, Ульяну и Марию. Старший сын – Анатолий окончил Киевский политехнический институт, дочь Ярослава учится в институте иностранных языков. Ульяна и Юрий – школьники. Маша – ходит в садик. Младшему – Николаю – чуть более года. Жена Вера – мастер спорта по гимнастике. Пара познакомилась на студенческой вечеринке по случаю обмывания первой стипендии. Юрий и Вера поженились на пятом курсе и счастливо живут по сей день. «Для меня в жизни есть две важные вещи – это работа и семья», – сознается Юрий Анатольевич. Экс-президент Виктор Ющенко занимает второе место в списке многодетных украинских политиков. Он – отец пятерых детей. Жена - Екатерина Ющенко (в девичестве - Чумаченко). Сыновья - Андрей и Тарас, дочери - Виталина, София и Кристина. Кроме того, в семье есть четверо внуков - Яринка, Виктор, Андриана и Варвара. Кстати, Виталина и Андрей – дети от первого брака Ющенко – с первой женой, Светланой, Виктор Андреевич расстался в 1994 году. В семействе есть традиция: раз в неделю все дети бросают свои дела и собираются дома на семейный обед. Экс-гарант сидит во главе огромного стола и вещает о вечных ценностях. Среди любимых тем Ющенко – история и культура Украины, а также воспоминания о том, как он в детстве жил в селе и пас телят. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко - отец четверых детей. У него есть 2 взрослых сына от первого брака, а также дочь и сын от второго брака. В феврале 2009 года после скандального развода Симоненко ушел от своей супруги Светланы к молодой парламентской журналистке Оксане Ващенко, которая в конце января того же года родила от него дочку Машу. В июне 2010 в молодом семействе произошло очередное пополнение – родился сын Иван. Старший сын главного коммуниста Украины также занимается политикой. Он получил свою должность не без отцовского вмешательства. Петр Симоненко лично предлагал сына Андрея на должность первого зама председателя Госагентства по инвестициям и развитию. «Да, это я предложил. Многие знают, и я рад тому, что у моего старшего сына есть опыт, знания и очень высокий уровень понимания задач», - подтверждает заботливый отец. Экс-министр иностранных дел Украины Петр Порошенко - счастливый отец большого семейства. Тут он лишь немного уступает своему куму, Виктору Ющенко. У Порошенко четверо детей. Сыну Алексею — 21 год. Он, разумеется, будущий международник, две дочери-близняшки готовятся к школе, а младший, Миша, 2001 года рождения, — крестник экс-президента. Мать семейства, Марина, - врач. Роман студентов международных экономических отношений Киевского университета Петра и мединститута Марины начался с дискотеки университетском общежитии во время зимней сессии. Через полгода молодые люди уже не расставались ни на день, вскоре поженились и счастливо живут по сей день. Порошенко часто упоминает, что его любимый вид отдыха – времяпрепровождение с женой и детьми. С женой Оксаной народный депутат от НУНС Давид Жвания, по его же собственному признанию, познакомился также на дискотеке. Он подошел к девушке и ради шутки заговорил по-сербохорватски. Но вышло так, что удивил не он ее, а она его. Девушка не растерялась и ответила на этом же языке. Спустя неделю выяснилось, что Жвания – не серб. Но это не помешало паре пожениться. Сейчас супруги воспитывают трех дочерей и сына, который родился в июне прошлого года. Страшая дочь нардепа, Анна, - постоянная героиня светских хроник. Зачастую она появляется на вечеринках вместе с матерью. Обе отличаются богатыми нарядами: дамы не гнушаются мехами и бриллиантами. По материалам: «КомпроматРу», «Лента ру», «Досье», «Фокус»