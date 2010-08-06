Ахметов лидирует в рейтинге самых богатых людей бывшего СНГ

Эксперты выяснили, в чьих руках в крупнейших постсоветских республиках сосредоточены самые солидные бизнес-активы и оценили их рыночную стоимость. Согласно информации газеты «Дело», крупнейшие в экс-СНГ капиталы сосредоточены в России, Украине и Казахстане. Представители этих трех стран бывшего СССР регулярно попадают в список долларовых миллиардеров планеты, который составляет американский журнал Forbes. Кстати, рейтинги ведущих бизнес-изданий мира далеко не всегда совпадают – оценки состояния олигархов иногда имеют существенные отличия. Так, украинский бизнесмен Ринат Ахметов, по данным Forbes, владеет состоянием в 5,2 миллиарда долларов. При этом журнал «Корреспондент» оценил его капитал в 17,8 миллиарда долларов. То есть, мнения экспертов разных рейтингов расходятся - истинная сумма капитала Ахметова остается загадкой. Но все же можно считать, что он по праву делит лидирующее место в рейтинге самых богатых людей бывшего СНГ с российским олигархом Владимиром Лисиным. Состояние самого богатого человека России Forbes считает эквивалентным 15,8 миллиарда долларов. Топ-богач Грузии Бидзина Иванишвили обладает капиталом в 4,8 миллиарда долларов (Forbes), хотя местное издание Georgian Times называет сумму на порядок больше - 8 миллиардов долларов. Состояние главного миллиардера Казахстана Владимира Кима считают равным 3,8 миллиарда долларов (Forbes), у белоруса Владимира Пефтиева капитал скромнее – и оценивается в 1 миллиард долларов, а замыкает список молдавский бизнесмен Анатол Стати с 500 миллионами долларов. При этом самые прозрачные активы - у российского и украинского бизнесов. О них больше всего информации. Поэтому олигархи этих двух стран пользуются популярностью у СМИ – их регулярно оценивают и Forbes, и местные журналисты. К России и Украине в этом плане подтягивается Грузия: представители грузинской бизнес-элиты также фигурируют в списках Forbes в качестве представителей бизнеса других стран. Так, например, Бидзина Иванишвили на родине занимается благотворительностью, а бизнес олигарха Грузии N1 - в России. Однако переходить на личности и оценивать активы самых богатых соотечественников пока что решаются не во всех бывших советских республиках. Порой это делают только местные интернет-порталы. К примеру, совокупные активы десяти крупнейших бизнесменов Беларуси оценены в 1,9 миллиарда долларов, а десяти крупнейших бизнесменов Молдовы - в 1,4 миллиарда долларов. Для сравнения: топ-10 олигархов России в общей сложности владеют активами на 113 миллиардов долларов (оценка Forbes). По материалам «Сегодня»