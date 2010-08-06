Бэкхем признан самым стильным (ФОТО)

Журнал Vanity Fair в очередной раз представил ежегодный список самых стильных знаменитостей: 45 мужчин и женщин, которые, по мнению издания, одеваются лучше всех на планете. Самым стильным спортсменом оказался футболист Дэвид Бэкхем. В мужской части списка так же фигурируют модельер Альбер Эльбас и дизайнер Джон Гальяно. В парной категории самых хорошо одетых знаменитостей в этом году представлены актеры брат и сестра Джилленхоллы и француженки - сводные сестры Шарлотта Гинсбур и Лу Делон. Включили в список и целую семью: Ральфа Лорана и его трех взрослых сыновей Дэвида, Дилана и Эндрю. Второй год подряд одной из самых стильных в мире дам признана супруга президента США Мишель Обама. Кроме того, самыми стильными людьми 2010 года признаны певица Леди Гага, актер Алек Болдуин и принцесса Дании - Мария. Попала в список и супруга президента Франции Николя Саркози - Карла Бруни. Она уже не в первый раз отмечена изданием как одна из самых элегантных женщин, но прежде Бруни попадала в него как певица и актриса. Отметилась в перечне и супруга нового премьер-министра Великобритании Саманта Кэмерон. По материалам «Сегодня»