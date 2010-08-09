Как Малиновская в бриллиантовых наушниках Милевского развлекала (ФОТО)

Жарким августовским вечером эпатажная московская телеведущая Маша Малиновская отыграла зажигательный dj-сет на закрытой Gloria Turtess Summer Party в ресторане «Dante». Настроение вечеру задавали и светские беседы за бокалом вина, улыбки многочисленных звезд под вспышками фотокамер. Среди гостей мероприятия были загорелые Ани Лорак и ее муж Мурат Налкакиоглу, Лилия Подкопаева, Виталий Козловский, Даша Малахова, Alyosha, Дядя Жора, Кульбаба, Артем Милевский, Андрей Кише, Монро, Милосской, Юрий Фалеса, Маша Жулай, Мартина Лукьянченко, Даша Трегубова, Маша Фокина, Борис Абрамов, Марина Борщевская и многие другие. По свежему виду special guest star Маши Малиновской, еще только ступившей на трап ресторана на воде, стало понятно, что она попала с «бала на корабль». Как выяснилось, Маша на днях вернулась с Ибицы, где активно оттачивала свое ди-джейское мастерство на самых известных курортных танцполах мира. Вот почему зажечь публику на Gloria Turtess Summer Party для DJ Малиновской оказалось делом привычным. Надев гламурные наушники, усыпанные крупными блестящими камнями, актриса, модель, светская львица и политический деятель стала за пульт. В толпе пронесся слух, что камни на наушниках Малиновской – не что иное, как бриллианты. «Привет, Киев! Я привезла вам свежую музыку! Будет немного жесткача!», - закричала хрупкая блондинка на 12-сантиметровых каблуках, и танцпол слился в пьянящих ритмах техно-хауса. По материалам агентства PR Batteries!