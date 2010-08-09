«Приключения» Сталлоне, Стетхэма и Лундгрена в Киеве (ФОТО)

В Киеве состоялся допремьерный показ блокбастера Сильвестра Сталлоне «Неудержимые». Картину презентовали в Украине сам режиссер, а также исполнители главных ролей Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Джейсон Стетхэм. В украинскую столицу собирался приехать и Микки Рурк, сыгравший в фильме, но в последний момент он передумал. Герои знаменитых боевиков прилетели в Киев в ночь перед показом и остановились в гостинице Premier Palace, где звезд уже ждали подготовленные люксы: двухкомнатный номер для Сталлоне — за 2000 евро в сутки, для Лундгрена и Стэтхэма — по 1000 евро. На следующий день звезды позавтракали у себя в люксах и отправились на пресс-конференцию, которая прошла в том же Premier Palace. Актеры явились на встречу в строгих пиджаках и рубашках с длинным рукавом, не учтя киевской жары. Спустя 15 минут Рэмбо без тени смущения встал и снял пиджак, к общему восторгу продемонстрировав статную фигуру. Сильвестр Сталлоне выступил в картине сценаристом и режиссером – он говорил о своем детище много и с удовольствием, в шутку жалуясь на партнеров по фильму, сидящих рядом: «Они мне вообще не помогали. Постоянно хотели то спать, то домой, то мороженое. Все пришлось делать самому!». На что Дэвид Стетхэм парировал: «А он вообще меня бил!». Актеры всем своим видом показывали, что довольны посещением столицы, постоянно смеялись и поколачивали друг друга. Сталлоне рассказал, что планирует снять вторую и третью части фильма, которые будут отдельными историями с новыми несвязанными между собой сюжетами. Кстати, в картине снялся также Арнольд Шварценеггер, которого Сталлоне уговорил принять участие в проекте с большим трудом – вероятно, это будет последняя роль губернатора Калифорнии. Вечером актеры оправились на допремьерный показ в кинотеатр «Украина». Не смотря на то, что август считается временем затишья светской жизни, украинские ВИП-ы не смогли пропустить «светское событие года» - именно так выразился глава Международной Меценатской организации «ТОР 10» Александр Онищенко, который имел самое прямое отношение к организации визита звезд. После показа гостей ожидал «Голливудский мальчишник» в Cristall hall.