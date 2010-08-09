Клочкова принимает душ в бассейне, а Пинзенык закаляется (ФОТО)

Плановые отключения горячей воды коснулись не только рядовых жителей столицы, но и многих киевских ВИП-ов. Все дело в том, что с недавних пор горячую воду отключили и в элитных районах города. Но некоторые оказались предусмотрительными и заранее подготовились к отключению воды. Экс-министр финансов Виктор Пинзеник, который прописан на улице Институтской 20/8, сказал, что отключения воды ему не страшны: «Не вижу никаких проблем в том, что отключают горячую воду. Я без нее спокойно могу обходиться. Даже полезно», — сказал он нам. Квартира семьи Черновецких в Крепостном переулке 4 находится. Правда, сам мэр Киева обитает в Конча-Заспе, а в Крепостном периодически живет его сын Степан с семьей. «Они вряд ли пострадают от отключений, они же там себе какую-ту модную автономную систему поставили, чтобы не зависеть от всех коммунальщиков», — сказала жительница соседнего дома. Кинопродюсер Александр Роднянский хоть и проводит большую часть времени в Москве, но все же иногда наведывается в свою квартиру на улице Институтской. Но, в любом случае, отключения теплой воды ему не страшны. Горничная, поднявшая трубку у него в квартире, сообщила, что у него установлен бойлер. Первый украинский космонавт Леонид Каденюк, проживающий на Леси Украинки, пользуется проверенными методами и греет воду на плите: «С отключением воды приходится считаться. Так что к этому неприятному событию я готов. Бойлера в квартире нет, но, если надо, я грею воду на плите». А вот олимпийская чемпионка Яна Клочкова призналась, что во время отключений совмещает приятное с полезным. Молодая мама в этот период чаще ходит в бассейн — там всегда есть горячий душ. С Клочковой солидарен и дядя Жора из Сomedy Club. В период отключения воды он начинает с особым усердием заботиться о своей физической форме и чаще бывает в тренажерном зале. Там есть бассейн, душ и даже сауна. По материалам: «Сегодня», фото: «Факты и комментарии», «Наш Киев»