Карла Бруни-Саркози - одна из самых роскошных первых леди (ФОТО)

Издание «Бизнес-Стиль» провело опрос и составило список самых красивых и стильных половинок, боевых подруг и соратниц сильных мира сего. Каждая из попавших в список составляет достойную пару своему супругу и вызывает еще больше внимания к персоне мужа. Хайа Бин аль Хусейн замужем за премьер-министром ОАЭ. Кстати, ее суруг явно не может пожаловатьяс на мезальянс. Хайа - дочь короля Иордании. Наверняка заложенные еще в детстве навыки поведения в кулуарах власти помогают ей и сейчас, когда она является женой Мохаммеда бин Рашида, премьер-министра, вице-президента ОАЭ и правителя Дубая. При этом Хайа всегда вела активный образ жизни: она спортсменка, прыгунья, участница Олимпиад. Ну и, конечно, принцесса. Мария Шрайвер замужем за губернатором Калифорнии. У этой женщины под каблуком и республиканская партия штата Калифорния, и Голливуд, и сам «терминатор». Она всегда отличалась властным характером. Арнольд Шварценеггер не раз говорил в интервью, что ему очень нравится характер супруги и он старается прислушиватьяс к ее мнению. А все потому, что с правилами игры в большой политике Мария тоже знакома не понаслышке: она племянница экс-президента США Джона Кеннеди и известная журналистка. Ранию аль Абдуллу, жену короля Иордании, называют одной из самых влиятельных женщин мира. Во время, свободное от правления страной и размышлений о судьбах мира, королева пишет детские книги, участвует в социальных программах, катается на водных лыжах и мотоцикле. А еще она не раз попадала в рейтинги самых стильных знаменитостей. Бианна Голодруга замужем за руководителем аминистративно-бюджетного управления при президенте США. Кроме того, она, как и жена Шварценеггера, журналистка. По сравнению с королевами и женами президентов, конечно, почти рядовая женщина. Но в 2004 году Бианну назвали самой красивой журналисткой мира. Она к тому же отличается интеллектом: специализируется на экономике и бизнес-новостях. Асма аль-Ассад - жена президента Сирии Башара аль-Ассада. Но Асма выбивается из стереотипа порабощенной женщины Востока в чадре. Она светская леди, получившая британское образование в сфере банковских инвестиций. Успела поработать в таких именитых компаниях, как Deutsche Bank и JP Morgan в Лондоне и Нью-Йорке. Мишель Обама – всеми любимая первая леди США. Она не раз была объявлена иконой стиля. Ухоженная, элегантная, улыбчивая, стильная и спортивная жена президента регулярно украшает обложки модного глянца. Карла Бруни-Саркози - супруга президента Франции. Она по праву считается одной из самых роскошных женщин мира. Карла - аристократка по происхождению. Она никогда не станет просто тенью своего мужа, ведь и сама имеет богатую биографию. Ей довелось побывать одной из самых известных и высокооплачиваемых моделей 1990-х, певицей, актрисой. К тому же Карла крутила романы с такими легендарными личностями, как Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Кевин Костнер, Венсан Перес, Дональд Трамп. В 2008 году Карла вышла замуж за президента Франции Николя Саркози. И пока прочно удерживает за собой звание самой сексуальной супруги политика всех времен и народов. Кстати, это не мешает ей продолжать карьеру актрисы. Сейчас Карла снимается в фильме Вуди Алена. По материалам «БизнесСтиль», ProUa