Скандал! Богословскую подозревают в краже кастрюль и сервиза

Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» почти воплощаются в реальной жизни. Домовладелец Роман Ромазанов подсчитывает, что у него пропало. «Два телевизора, электростанция-генератор, французский сервиз «Мадонна», кастрюли «Бергоф». Я уже написал заявление в Обуховский райотдел милиции. Будем разбираться», - заявил «ограбленный Антон Семенович Шпак». «Что значит «к черту»? Полквартиры исчезло!». Кстати, в то же время в райотделе не подтвердили наличие заявления. В краже нажитого непосильным трудом обвиняется никто иной, как … народный депутат от Партии регионов Инна Богословская. А суть конфликта в следующем. Инна Богословская, уроженка Харькова, после парламентских выборов 2007 года, по итогам которых она стала нардепом, сняла трехэтажный дом в Рудыках. Кстати, ей попались достойные соседи. В поселке проживают первый вице-премьер Андрей Клюев, бизнесмен Виктор Пинчук и другие известные личности. Конфликт между депутатом и домовладельцем разгорелся в июле. По словам Ромазанова, Богословская некоторое время назад самовольно уменьшила стоимость аренды с 5 до 4 тысяч долларов в месяц, а затем и вовсе перестала платить. Кроме того, хозяин узнал, что депутат за его спиной вела переговоры с банком о выкупе дома - жилье находилось у банка в залоге. Тогда Ромазанов предложил ей съехать. В начале августа Богословская со скандалом и оглаской в СМИ покинула дом Ромазанова. Теперь хозяин дома обвиняет народного служителя в краже. Однако конфликт и на этом не исчерпан. Ромазанов также обвинил Богословскую в том, что она незаконно сделала ремонт в его доме и нанесла определенный ущерб: закрасила роспись на стенах и потолке, заменила натуральную пробку на обои. Вместе с пропавшими вещами Ромазанов оценивает нанесенные ему убытки в $70 тыс. Хотя, возможно, хозяин еще плохо огляделся по сторонам и скоро список пропавших вещей начнет расти в геометрической прогрессии. Сама Богословская в настоящее время находится за пределами Украины и конфликт не комментирует. В окружении депутата не растерялись и выступили со встречными обвинениями в адрес хозяина, заявив, что он затеял скандал, чтобы не отдавать полученный залог за первый и последний месяц – $ 5 тыс. Потенциальный пострадавший утверждает, что готов вернуть эти деньги, если ему сначала компенсируют стоимость реставрации росписей. Неизвестно, кто в этой истории прав, а кто виноват. Но, в любом случае, хочется дать Ромазанову всегда актуальный совет, звучавший из уст авантюриста Жоржа Милославского: «Следить нужно за вещами, когда в комнату входишь!» По материалам «ТСН»