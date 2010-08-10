Молодая жена Януковича «надула» губки?! (ФОТО)

Младшая невестка Президента Виктора Януковича Оля впервые после родов появилась на публике. Молодая мама приехала в Киев (как известно вместе с маленьким сыном она живет в Донецке) на премьеру фильма «Неудержимые» с Сильвестром Сталлоне, Дольфом Лундгреном и Джейсоном Стэтхэмом. Вместе с мужем Виктором Оля пришла на вечеринку в «Кристалл Холл». На «выход» девушка надела красное атласное платье, такого же цвета босоножки, в руках держала клатч, распустила волосы и «надула губки». Естественно нам могло и показаться, но внешне Ольга немного изменилась. О том, что после родов девушка в голубых ботфортах и коротеньких шортах, превратилась в изысканную леди, и говорить не стоит, все и так видно. У Оли заметно изменилась лишь верхняя губа. Мы даже не беремся утверждать, что девушка сделала пластику или увеличила ее гелем на основе гиалуроновой кислоты (самый простой и безопасный метод на сегодня). Возможно, для визуального увеличения объема губ Оля всего лишь использовала специальную помаду. Кто знает?! В «Кристалл Холле» Виктор и Оля сидели за одним столиком с Нестором Шуфричем, Ириной Билык и Ольгой Горбачевой. Компания пила шампанское, неспешно обменивалась впечатлениями. Супруга Виктора-младшего, так зажглась музыкой диджев и общей атмосферой праздника, что несколько раз пыталась заставить любимого пуститься в пляс, утверждает газета «Новая». Но Виктор даже не пытался повторять танцевальные движения, и, пробыв еще полчаса, парочка удалилась домой. Надеемся, что Оля будет брать пример с невестки бывшего президента Виктора Ющенко Лизы и чаще бывать на людях. Фото: JetSetter, «Новая»