Ющенко отдал в музей серебряную карту Татарстана (ФОТО)

Куда деваются все подарки, которые в изобилии получают президенты за годы правления? Трудно представить, что получатели складируют порой весьма странные дары у себя дома. Оказывается, презенты украинских гарантов хранятся в Фонде президентов Украины – это один из тех музеев, в которые без предварительной записи не попасть. А все потому, что он находится в «закрытой части» Национальной библиотеки имени Вернадского. В закромах музея находятся полторы тысячи президентских подарков. Среди них и настоящие драгоценности, и милые безделушки. «Подарки президентов собираются с 1996 года по указу Леонида Кучмы», - рассказала сотрудница музея Людмила Галаган. Самым щедрым из всех президентов оказался именно он. Начинается экспозиция тканым настенным ковром с портретами президентов, которые возглавили бывшие республики СССР. Здесь 12 изображений глав государств. Кучма его получил то ли на первом, то ли на втором саммите СНГ. Вообще, Около 70% экспонатов - это подарки Кучмы. Здесь и шахматы, где фигурами служат смешные запорожские казаки, и подсвечники, и ханукия (обрядовая лампа), и серебряные гравюры зданий Польши, Италии, Албании, и хрустальные поезда с вагонами, и тарелки из фарфора. Есть даже золотой ключ от Токио, который украинскому президенту в 1995 году вручил бывший губернатор японской столицы Сюньити Судзуки. Некоторые подарки вызывают вопрос: а причем тут Кучма? Например, футболисты «Динамо» подарили Леониду Даниловичу «Золотую бутсу». Правда, из железа. Этим призом награждается лучший бомбардир по итогам сезона в Европе. Или еще один интересный подарок - «Золотая маска» от президента Македонии Бориса Трайковского. «Эта награда вручается за достижения в театральном и кинематографическим искусстве», - уточнила Галаган. Среди подарков есть очень дорогие антикварные вещи. Например, металлический пояс, украшенный рубинами и подвеской. Его сделали в 1869 году. А еще президент грузинской международной нефтяной корпорации Гиорги Чантуриа подарил в 2002 году Кучме ценный колхский топор, выкованный за 1000 лет до рождения Христа. Но чаще всего Кучме дарили статуэтки, вазы, писанки. Зато увидеть коллекцию бандур, которыми Кучму задарили за годы его президентства, не удастся. Она хранится в закрытом фонде музея. Там же спрятана настоящая королевская мантия и портрет Леонида Даниловича, вышитый гладью. Уже полтора года выставка не обновляется. Не все президенты с готовностью расстаются с презентами. Оказывается, в последнее время Виктор Ющенко жадничал и редко отдавал президентские сувениры. Сейчас в экспозиции всего около 40 подарков Ющенко. Самый дорогой из них - серебряная карта Татарстана, инкрустированная драгоценными камнями. Ее подарил Ювелирный дом Екатеринбурга в 2005 году. Эта вещь стоит около 10 тыс. грн. Обычно президенты отдавали на выставку все то, что им не особо дорого и ценно. Среди вещей Ющенко есть хрустальная булава, несколько икон с ликом Божей Матери, вышиванки, рушники, картина, вышитая крестиком и даже соломенный домовенок. Кто его подарил Виктору Андреевич - неизвестно. Имя народного умельца затерялось в пути от получателя к музею. В «уголке» Ющенко есть красочная коллекция подарков из азиатских стран. Например, можно увидеть тарелку из китайского фарфора с изображением Великой Китайской стены стоимостью около пяти тыс. грн., серебряный макет корейского корабля-черепахи, картину с двумя белыми журавлями из Токио и японский веер, украшенный цветами сакуры. Зато в музее не найти любимых Виктором Андреевичем «трипольских черепков», дорогих украинских костюмов, и булав, и старинных рушников, которыми президента задаривали областные делегации, губернаторы и его подчиненные в Секретариате. «Виктор Андреевич практически не передавал музею подарков», - признается Галаган. Кстати, в музее нет ни одного подарка от Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. Хотя таковые должны быть. Вероятно, получатели не пожелали с ними расстаться. Кстати, полки Януковича и Кравчука пусты. «Музей был основан уже после президентства Леонида Кравчука, поэтому его подарков к нам практически не приходило, - поясняет Галаган. - Но Леонид Макарович раньше очень часто к нам приходил. Ему было интересно у нас. Он тут и за компьютером сидел, и помогал идентифицировать подарки». От Кравчука музею досталась книга, презентованная итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой с дарственной подписью. Кстати, украинским президентам очень часто приходят открытки от лидеров других страна. Все они тоже хранятся в музее. Ни одного подарка сюда еще не передал нынешний президент Виктор Янукович. Но сотрудники музея не теряют оптимизма. «У Виктора Федоровича был день рождения, ему журналисты велосипед подарили, и он за границей уже был, и на саммите в Вашингтоне, - перечисляет Галаган. - Поэтому мы ждем». По материалам «Комсомольская правда в Украине»