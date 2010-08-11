Кучма отметил день рождения на Сардинии?

Бывший президент Украины Леонид Кучма недавно отметил 72-летие. В последние 2 года пышным гуляниям он предпочитает кулуарные семейные праздники в узком кругу. Например, в прошлом году он http://vip.glavred.info/?/articles/2009/08/10/150503-10 отмечал праздник на даче в Форосе. Именинник позвал лишь своих самых близких людей: супругу Людмилу, дочь Елену, зятя Виктора Пинчука и внуков Романа и Екатерину. Люди, давно знакомые с Леонидом Даниловичем, утверждают, что отмечать дни рождения в семейном кругу - давняя традиция экс-президента Украины. Исключение из этого правила делают лишь в круглые даты. Свой 70-летний юбилей он отпраздновал в Партените. Приглашены были около 170 гостей, среди которых были множество украинских и зарубежных политиков и звезд. Апогеем праздника стало выступление Элтона Джона. В этом году решили обойтись без звезд и громких персон. Место для празднования тоже выбрали так, чтобы не привлекать лишнего внимания – предположительно торжество прошло на Сардинии. Поздравления же от бывших коллег и соратников Кучма предпочел принимать по телефону. «Из-за того, что Кучма находится за границей, а я отдыхаю в Карпатах, пришлось поздравлять его по телефону, - рассказал старый друг именинника Ян Табачник. - Я пожелал ему сил и долголетия». Не умолкал телефон Кучмы и в его офисе. Бывшего главу государства поздравляли представители как прошлой, так и нынешней власти, а также представители других государств. Президент Украины Виктор Янукович своего предшественника поздравил телеграммой. Как президент президенту, Янукович пожелал Кучме сил для служения во благо народа Украины, отметив, что имя Леонида Даниловича вписано «золотыми буквами» в историю становления государства. Кстати, Леонид Кучма не всегда выбирает для отдыха просторы нашей страны. Он предпочитает более экзотический отдых. Например, иногда охотится в Словакии на фазанов, а в позапрошлом году отдыхал на курорте в Карловых Варах, где пил лечебную водичку. По материалам «Комсомольская правда в Украине», фото «Сегодня», «Бульвар», «Газета по-украински»