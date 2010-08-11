У Кивалова кроме жены и дочки есть третья женщина (ФОТО)

Оказывается, иногда полезно перечитывать даже персональные сайты известных людей, не говоря уже о разных социальных сетях, где сидят все, начиная с президентов и заканчивая их внуками. Например, народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов на страничках собственного сайта показал другую сторону медали нардепа, то есть, личную жизнь. Вдобавок к рассказам, на сайте есть много фотографий из личного архива политика. Итак, в рубрике «О личном» бывший глава ЦИК, более известный как «народный пидрахуй», вспомнил, как познакомился с женой, рассказал об увлечении дайвингом, о чем мечтает и поведал собственную формулу успеха. Начнем с того, с чего и началась личная жизнь Сергея Кивалова – со знакомства с женой и признаний в любви. «Первый раз признался в любви на студенческой дискотеке. Как сейчас перед глазами: вдруг неожиданно объявляют белый танец и Наташа приглашает меня», - вспоминает Кивалов. С тех пор они всегда и везде вместе, родили дочку и воспитывают внука. И действительно, VIP.glavred несколько раз встречал Кивалова вместе с женой на разных светских мероприятиях: день рождения телеканала «Интер», конкурс красоты «Мисс Украина Вселенная». Политик говорит, что семья – это самый удачный проект в его жизни, а муж в доме всегда должен быть желанным гостем. Несмотря на долгие годы верности, у Кивалова в определенный момент в жизни появилась и еще одна женщина. «Жена и дочь говорят, что политика меня не испортила, но стала той третьей женщиной, которой я уделяю больше всего времени», - объясняет Кивалов. Тем не менее, от работы надо и отдыхать. Сергей Кивалов, например, любит понырять с аквалангом. «Когда на глубине 40 метров вспоминаешь о политических проблемах, то многие из них кажутся несущественными. Настолько это мелко и ничтожно по сравнению с величием, красотой и уверенным спокойствием природы... Я посоветовал бы всем политическим крикунам и баламутам спускаться на морское дно», - говорит нардеп. Да и внук Кивала не отстает от дедушки. «Мой внук - самый молодой дайвингист в Украине! В свои десять лет Сережа имеет соответствующий сертификат», - гордится достижениями мальчика дед. Для собственных достижений у Кивалова есть личная формула успеха: много работать и быть компетентным. «Не помешает немного везучести», - говорит политик. Ректору Одесской национальной юридической академии Сергею Кивалову трудно определить свой возраст. Иногда он чувствует себя на 18 лет, а иногда и на 80. Не поэтому ли, во время «наплывов молодости» ректор любит даже потанцевать на дискотеке своими студентами?! «Много работать и быть компетентным. Все. Ну и, конечно же, не помешает немного везучести», - вот формула успеха народного депутата Сергея Кивалова. Фото с сайта Сергея Кивалова