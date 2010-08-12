Людмила Янукович живет как принцесса – за высоким забором

Быть женой президента – не всегда означает вести светскую жизнь, быть иконой стиля, посещать протокольные мероприятия и купаться в свете софитов. Яркий пример тому первая леди Украины – Людмила Янукович. Пока Президент Виктор Янукович решает судьбу страны, проводит время в резиденции в Межигорье или же на правительственной даче в Форосе, его жена ведет вполне аскетический образ жизни. Если Виктору Федоровичу по рангу положено бывать на всевозможных раутах и приемах, то Людмила Александровна оградила себя от подобной участи. С момента инаугурации супруга Януковича участия в официальных мероприятиях не принимала. Да и стилисты единогласно заявляют, что правильный наряд вряд ли в одно мгновение сделает из нее Карлу Бруни или Мишель Обаму – она будет чувствовать себя не в своей тарелке. В интервью одна ее донецкая подруга рассказала, что Киев так и не принял Людмилу Александровну всерьез, поэтому Янукович решила навсегда осесть в Донецке. Первая леди страны живет в 2-этажном особняке на окраине Донецка. Дом под салатовой крышей находится в элитном микрорайоне Калининка-2 , где обитает донецкая элита. Жена президента, будто сказочная принцесса, живет за высоким забором, а дом днем и ночью охраняют грозные стражи с автоматами наперевес. С одной стороны коттеджный поселок окружен озером и заливными лугами, а с другой к нему легко можно добраться по окружной дороге. Кстати, Людмиле Янукович настолько чужда публичность, что она даже живет подальше от глаз людских. Да и гордое звание «первая леди» используют представители СМИ – вряд ли кто-нибудь еще ее так называет и живет она далеко от своего народа и от политики. Президент особо не противился решению супруги жить незамысловатой жизнью обычной женщины. Он не только поддержал Людмилу Александровну в ее желании уединиться, но и всячески этому способствовал. Уже не первый год она не дает никаких интервью, полностью замкнувшись в себя и уйдя в веру. На некоторые деньги она строит в Донецкой области церкви, посещает детские дома и приюты от имени благотворительного фонда «От сердца к сердцу». Как ни странно, но вместо фонда Людмилы Янукович по указанному в уставных документах адресу (г. Донецк, ул. Артема, 129) находится вывеска магазина женского белья «Донна» и ресторан арабской кухни. Источник из окружения госпожи Янукович рассказал, что де-факто никакого фонда уже нет, а некто из спонсоров просто дает время от времени определенную сумму, чтобы супруга гаранта от своего имени иногда делала сиротам подарки. Так что размах благотворительная деятельность жены президента вряд ли занимает все ее свободное время. Нельзя сказать, что жизнь Людмилы Александровны пестрит развлечениями. У нее есть возможность побывать на любом курорте мира, летать на завтрак в Вену, а на ужин – в Париж, посещать любые премьеры. Но жена президента сознательно отказывает себе в таких привилегиях. Она не изменила своим «допрезидентским» привычкам и традициям – пусть и скучновато, зато по накатанной. Раз в год, на свой день рождения, Людмила Янукович скромно ходит на любимый спектакль «Дон Кихот», который дают в Донецком оперном театре. Летом отдыхает в Крыму, а зимой может прокатиться на лыжах – вот и все незамысловатые развлечения первой леди. Похоже, что Людмилу Янукович вполне устраивает та же роль, что отведена жене президента Беларуси Александра Лукашенко: супруга гаранта занимается внуками, и появляется с мужем в исключительных случаях. Кстати, Виктор Федорович и сам говорил, что его жена будет нянчить внука. Наверное, неудачное выступление Людмилы Янукович во время избирательной кампании 2004 года, на митинге в Донецке, где были упомянуты знаменитые «наколотые апельсины», стало явным знаком, что не стоит переступать через себя и мучаться от нелюбимой публичности. По материалам - «Газета по-украински», «Новый регион», на заглавной фото - «Фокус», «Остров»