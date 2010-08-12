Бахтеева и Бережная восхищаются именинником Клюевым

Cегодня празднует день рождения первый вице-премьер Андрей Клюев. Политику исполнилось 46 лет. Один из самых влиятельных членов ПР называет себя «достаточно обеспеченным человеком». Клюев, владеющий долей корпорации «Укрподшипник», за год вместе с братом Сергеем увеличил свое состояние на $27 млн. – он обосновался на почетном 27-м месте в рейтинге cамых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус». Состояние братьев Клюевых в начале 2010 года издание оценивает в $383,8 млн. на двоих. Кроме того, Андрей Петрович Клюев – образцовый семьянин. Он женат и вместе с супругой Жанной Викторовной воспитывает троих сыновей – Богдана (1985 г.р.), Кирилла (1995 г.р.) и Сергея (2003 г.р.). Именинник заботится не только о работе и семье, но и о физической форме: раньше занимался боксом, а сейчас увлекается водными лыжами, слаломом, занимается легкой атлетикой, ходит в тренажерный зал. Коллеги подходят с особой ответственностью к выбору подарка Клюеву, ведь, как они утверждают, это очень необычный человек. Например, нардеп Татьяна Бахтеева сообщила, что поздравит первого вице-премьера по телефону, так как находится сейчас в отпуске. А при встрече в сентябре вручит подарок. Правда, она еще не решила, какой именно – полезный или для души. «Клюев - очень приятный человек, близкий друг. Мне нравится он как политик и руководитель. Я просто восхищаюсь таким человеком как Андрей Петрович», - говорит Бахтеева. Нардеп Ирина Бережная также сейчас в отпуске, а потому планирует поздравить именинника лично, когда вернется. Идей по поводу подарков у нее пока нет, но наверняка это будет то, что порадует виновника торжества, ведь еще есть время подумать. «Андрей - очень интересный мужчина. Но он интересен не только внешне. Мне нравится, что он обходителен, уважительно относится к женщинам. Я это прочувствовала еще, когда была беременна – как по отношению к себе, так и другим нашим коллегам-женщинам (например, к коллеге Елене Бондаренко). Когда в парламенте случились неприятные события во время ратификации Харьковских соглашений, Андрей Петрович позаботился о том, чтобы из зала вывели всех женщин и, в первую очередь, беременных. В такой ответственный момент он все равно проявлял заботу о нас. Это характеризует его как человека, который умеет уважать женщин. Еще у него потрясающее чувство юмора. И все это помимо того, что он еще и очень хороший профессионал как в своей карьере бизнесмена, так и в политике», - говорит Ирина Бережная. Фото: «Донбасс», «Фокус»