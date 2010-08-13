В клипе друга Ющенко показали авто Черновецкого?! (ВИДЕО)

Александр Фортадо ездит на Porsche TechArt Степана
Восходящая звезда украинской эстрады Александр Фортадо чаще ходит на светские мероприятия, чем выступает где-то на сцене. Да и более известен он как друг сына бывшего президента Украины Андрея Ющенко и с племянника экс-президента Грузии Георгия Шеварднадзе. Поговаривали, что друзья даже согласились сняться в клипе певца. По крайней мере, всячески поддерживали молодое дарование во время съемок клипа, по очереди приезжали на съемочные площадки. Теперь можно предположить, что Фортадо дружит и с сыном киевского мэра Степаном Черновецким. На такие мысли наталкивает тот же клип на песню "Почему?", где фигурирует Porsche TechArt Степана Черновецкого и семейный Rolls-Royce… Приятного просмотра! По материалам ТопЖыр, фото ТСН