Как Дядя Жора с женой учились приемам Джекки Чана (ФОТО)

В Киеве состоялся допремьерный показ боевика «Карате Кид». Джейден Смит, сын Уилла Смита, исполнил главную роль в картине. Это ремейк популярного фильма 80-х годов о школьнике, который переехал из Детройта в Пекин и подружился с мастером восточных единоборств и овладел искусством рукопашного боя. Одну из главных ролей исполнил легендарный Джекки Чан. В кинотеатре «Кинопалац» собрались гости: резидент Сomedy Club Дядя Жора с семьей, дуэт Дантес и Олейник, группа «Реал О», певец Женя Фокин, олимпийский чемпион Валерий Гончаров, группа «4 Короля» и другие. Приглашенных угощали коллекционным зеленым чаем, а также развлекали шоу-программой и выступлением мастеров ушу. Все присутствующие могли поучаствовать в конкурсе, кто поднимет ногу так же высоко как главный герой фильма. Гости почему-то отказывались принимать участие в такой «разминке» перед началом сеанса: например, Денис из группы «4 короля» сбежал с импровизированной сцены прямо посреди конкурса. Зато дети с удовольствием выполняли все задания и выигрывали призы, предвкушая просмотр семейного боевика. Именно потому предусмотрительные зрители появились на мероприятии с детьми. К примеру, для Дяди Жоры этот показ превратился в настоящий семейный культпоход: он пришел с ребенком и с супругой.