Принца Чарльза сняли в … юбке (ФОТО)

Не успел принц Чарльз вернуться из плавания у берегов Шотландии, как монарший долг снова позвал его в этот суровый и прекрасный край. И принц не забыл взять в дорогу свой килт. В Кейтнессе в Северной Шотландии на днях состоялось открытие ежегодных спортивных игр Mey Highland Games. Принц Чарльз, как и всегда, присутствовал на мероприятии в статусе chieftain'a, то есть "вождя". И, соблюдая шотландский этикет, наследник британского престола предстал перед зрителями и спортсменами в килте. Нельзя сказать, что Его Высочеству он не к лицу. Соревнования традиционно проходят неподалеку от замка Мэй, официальной резиденции королевы-матери в Кейтнессе. В этом году игры начались с перетягивания каната, и эта веселая забава вызвала у принца небывалый восторг. Давно мы не видели Чарльза таким - хохочущим и... в килте.