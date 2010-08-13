Бережная в День рождения любит получать любовь и украшения

Cегодня нардеп Ирина Бережная празднует 30-летие. Сейчас она находится на отдыхе, поэтому отмечание пройдет в несколько этапов: сначала с семьей и самыми близкими друзьями, а затем в Киеве состоится глобальное празднование. Все же юбилей нужно отметить как следует. Первым Ирину поздравил любимый человек – это произошло ровно в полночь. «Я начала праздновать еще сегодня ночью и рассчитывала с утра подольше поспать. Но мне не дали этого сделать. Приятно, что с самого утра мне позвонило очень много людей. Если говорить о коллегах, то числе первых были Нестор Шуфрич, Михаил Чечетов и многие другие», - делится именинница. Сегодня Ирину настолько активно поздравляют, что она не выпускает телефон из рук – именинница даже не успела развернуть подарки. «Для меня важно хорошее отношение, искренняя любовь и теплота - не только в день рождения, а всегда. Желательно, чтобы это делалось абсолютно неожиданно, спонтанно и как можно чаще. Хотя, не скрою, мне, как и любой другой женщине, очень приятны украшения и другие мелочи, например»,- объясняет Бережная. «Когда я была маленькой, не было возможности устраивать вечеринки в детские дни рождения, как это делают сейчас. Но всегда моя семья создавала мне потрясающее настроение. Никогда не было такого, чтобы день проходил незамеченным. С самого утра заваливали меня подарками и старались сделать так, чтобы весь день был полон сюрпризов. В 13 лет появилась традиция каждый год уезжать. Мама преподносила мне в подарок путешествия, я получала незабываемые впечатления. Еще она очень красиво и трогательно организовывала само празднование. Все было не пафосно и дорого, а просто сделано с большой любовью, - рассказывает нардеп. Но особенно ей запомнилось празднование 18-летия: «Мама подарила мне потрясающую поездку во Францию, в Париж. Это было что-то фееричное: мама привезла всех моих друзей, и получилось настоящее празднование совершеннолетия», - вспоминает политик. «Мама сейчас находится со мной на отдыхе. Все, кто поздравляют меня, поздравляют и ее с именинницей. Я тоже ее поздравила – теперь я сама мать, поэтому я понимаю, насколько это нужно ценить», - рассказывает Ирина. «С течением времени восприятие дня рождения у меня не меняется. Перемены происходят только в жизни, к тому же случается переоценка ценностей. Многие не хотят отмечать дни рождения. Но я отлично отношусь к своему возрасту, я его люблю и чувствую себя абсолютно комфортно. Сегодня я радуюсь этому дню так же, как в любой другой год, - говорит именинница. - Мне так же приятны поздравления, подарки, внимание и все, что связано с празднованием этого дня. Я не выключаю телефон и не уезжаю куда-то, чтоб меня не трогали. Очень радуюсь своему празднику». На заглавной фото picasaweb.google.com