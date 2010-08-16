Предшественник Черновецкого променял тренажерный зал на грядки (ФОТО)

Дача экс-мэра Ивана Салия довольно скромная, в доме всего 5 комнат, а участок — 6 соток. Салий задумался о даче, когда был еще председателем Подольского райисполкома в Киеве, в 80-х годах. Однако тогда попасть в какой-то кооператив ему не позволила «партийная совесть». «В райкоме раздавали участки, и я был первый в списке, но передал его одному адмиралу, уважаемому человеку в районе», — вспоминает он. Однако через некоторое время Киев охватил очередной дачный бум, стали раздавать участки разным организациям. И таким образом он стал членом дачного кооператива «Мрія» на дамбе. Это был 1990 год. Дизайном дома занималась супруга Валентина. «Тогда никаких дизайнеров не приглашали. Наша задача была — сделать так, чтобы при ограничениях, которые тогда были для домиков, не рассчитанных на постоянное проживание (максимум 45 «квадратов»), сделать более-менее комфортное пространство. Мы придумали веранду, террасу, где вроде бы не живут, но это все равно была территория дачи», — рассказала она нам. Посередине участка у Салия оказался столб линии электропередачи. По закону, такой участок даже нельзя приватизировать. Сейчас этот дом еще больше расширился — он уже 160 кв. м, в подвале — гараж. Но жилье все же не предназначено для зимнего проживания. «Мы здесь только летом, для зимы здесь очень тонкие стены, хотя два года назад мы обшили дом металлической вагонкой, уложив ее на слой утеплителя», — рассказала Валентина Салий. Кроме шести соток, они с мужем взяли в аренду небольшой участок для огорода, как и все их соседи по дачам, и выстроили причал на канале, который выходит в Козинку. «Когда мы получили участок, здесь ничего невозможно было вырастить. Земля сухая, песок. Мы навезли сюда много машин земли. Тогда она обходилась по 20 рублей за грузовик чернозема. Общий слой плодородной земли теперь составляет почти метр. А с учетом постоянного полива условия для овощей более чем комфортные. Рассаду я выращиваю сама из своих семян в городской квартире на подоконнике. Мы рано ее высаживаем в теплицу. Правда, ухаживает за всем муж — сам вспахивает культиватором землю, вносит удобрения. Я только пропалываю», — рассказывает Валентина Салий. Иван Николаевич говорит, что огородная работа для него не в тягость. «Урожая с нашего огорода хватает на четыре семьи — нашу, двух сыновей, семью сестры. Но для меня это как трудотерапия. Кто-то бегом занимается или ходит в тренажерный зал. А мне нравится работать на грядках. Бывает, приезжаешь в пятницу, вялый, уставший, поработал в саду-огороде — и в воскресенье бодрый, энергичный», — рассказывает Салий. У четы Салий много фруктовых деревьев. О каждом хозяева говорят с удовольствием, как о ребенке. «Мы за ними постоянно ухаживаем, вовремя опрыскиваем, подрезаем. Я вообще считаю, что украинскую землю, которая дает такие урожаи, неправильно использовать под газоны и альпийские горки. Она должна родить», — говорит Салий, с гордостью демонстрируя килограммовые помидоры! Он уверен: секрет не только в хорошем уходе, но и в плодородной земле. Однажды на даче у Салия побывали домушники. «Они проникли на второй этаж, забрали инструменты, дрель и даже водку нашли, — смеется Салий. — Затем покурили и вежливо ушли — ничего не сломали, даже не намусорили. С тех пор всегда, когда мы уезжаем с дачи, я на всякий случай оставляю на столе бутылку водки и стаканы», — делится секретами гостеприимства Иван Николаевич.