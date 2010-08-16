Лилия Подкопаева выходит замуж!

Буквально на днях в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева своего любимого бизнесмена Виктора Костырко называла «близким другом». «Виктор - мой хороший близкий друг. А как там будет дальше - время покажет», - говорила мама двоих детей. Но спустя всего неделю после этой публикации в СМИ уже обговаривают предстоящую свадьбу Лилии и Виктора. «Это и есть ее любимый мужчина, у них все хорошо, она уже замуж за него собирается. Но памятуя громкий развод с Тимофеем, Лиля вряд ли будет говорить о грядущем событии публично», - сказал источник газете «Сегодня». В то же время, издание отмечает, что предложение Костырко ей уже сделал. Свадьба, по данным газеты, запланирована на осень. Впервые Виктора и Лилию «застукали» вместе прошлым летом ,когда они оба выходили из его дома, но оба какие-либо отношения отрицали. Затем гимнастка стала появляться с бизнесменом Виктором (партнер фонда Подкопаевой «Здоровье поколений», по некоторым данным, владелец одного из киевских ресторанов в районе площади Победы) на вечеринках. А теперь Лилия Подкопаева собирается за Виктора Костырко замуж. Фото: «Сегодня», JetSetter, «БЛИК»