Притуле нравится, что у его жены нет комплексов (ФОТО)

С будущей супругой телеведущий и актёр народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» Сергей Притула познакомился, когда еще работал в Тернополе. Подбирая персонал, обратил внимание на девочку Юлю, пишет ShowОбоз. В целях проверки ее личных качеств попросил красавицу вымыть ему голову. Причем прямо на работе! Как вы понимаете, она справилась, а Притуле понравилось, что у нее нет комплексов. События развивались, как в мексиканском сериале - через месяц они уже жили вместе. Вскоре появился и штамп в паспорте. «Высокая, красивая, умная, терпеливая, немного саркастичная, любящая и преданная, сексуальная и скромная, прекрасная мать, - не скупится на похвалы Притула. - Моя жена каждый день доказывает, что я не ошибся в выборе женщины, с которой хочется просыпаться утром и к которой хочется возвращаться вечером. В конце концов, состариться и уйти на тот свет в один день. Люблю ее безгранично!». Фото «Новая», КП в Украине, «Гучні імена»