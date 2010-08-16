Клочкова подарила Силантьевой фужеры, а Гусина – ручку (ФОТО)

Когда VIP.glavred приехал поздравить жену призера Олимпийских игр Дениса Силантьева Инну с днем рождения, гости уже были в сборе. За столом сидели самые близкие друзья именинницы: Яна Клочкова, Анна Бессонова, Кристина Гусина и Алексей Дивеев-Церковный. Олег Лисогор приехал позже всех. Пловец подарил имениннице статуэтку « в духе Олега», как сказала сама Инна. Это голые мужчина и женщина, которые стоят в обнимку. «Станьте в такую же позу, чтобы все видели, как вы всю жизнь будете любить друг друга», - сказал Олег. Яна Клочкова, которую можно считать уже членом семьи Силантьевых (Денис крестил ее сына – Ред.) принесла что-то для дома. «Яна знает, что я люблю подарки по дому, поэтому подарила мне фужеры и большую салатницу», - объяснила Инна. Жена футболиста Гусина Кристина презентовала ручку, гимнастка Бессонова- парфюмерию, шоу-мен Дивеев-Церковный принес большой букет цветов, который тут же поставил в подаренную вазу. Муж Денис подарил Инне косметику и дорогую сумку с магазина Елены Литвин. Кстати, дочка спикера парламента утром прислала имениннице цветы и бокал дорогого вина. Так же и хозяин ресторана, где праздновали день рождения, преподнес Силантьевой бутылку дорогого вина. От политика Зоряна Шкиряка Инна получила статуэтку совы. Гости веселились и развлекались, говорили о спорте, детях, здоровом образе жизни. Первой уехала Яна, поскольку у нее маленький ребенок. Остальные сидели пока их культурно чуть ли «не попросили», чтобы закрыть ресторан.