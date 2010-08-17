Как народные депутаты в Крыму отдыхают (ФОТО)

17 августа 2010, 11:50

«Здороваемся, желаем друг другу хорошего отдыха. Вот и все общение»

В Крыму есть два заповедных места, где отдыхают нардепы. Это закрытые депутатские санатории — Дюльбер (в Мисхоре) и «Нижняя Ореанда» под Ялтой. Но сейчас здесь отдыхают от силы пять нардепов. На пляже можно было встретить главу фракции Партии Регионов в ВР Александра Ефремова. Нардеп отдыхал с женой и внуком — днем на берегу читал газету, сидел с внуком в баре, а вечером мирно прогуливался по парку санатория. Бютовец Всеволод Бородин, участника «шашечного дела» в Раде, в санаторий приезжает просто на пляж - у него поблизости есть собственный дом. «Депутатов и впрямь мало. Буквально в конце прошлой недели съехали бютовцы — Павел Мовчан, Валерий Камчатный и Василий Кравчук, и нунсовец Ярослав Джоджик. Зато в воскресенье приехали нардепы Станислав Аржевитин, Павел Бут. Всего — 6—7 человек. Вот в прошлом году випов было больше: отдыхали Раиса Богатырева с внуками, кума Ющенко Оксана Билозир. Шуфрич приезжал на два дня, с луком — говорил, тут есть где пострелять. Потом оставил родителей и уехал. Здесь многие так делают: привозят семьи, а сами уезжают», — рассказал один из отдыхающих. К слову, на отдыхе нардепы друг с другом практически не общаются, пишет газета «Сегодня». «Здороваемся, желаем друг другу хорошего отдыха. Вот и все общение», — признался депутат, который в этом сезоне уже отдохнул в «Ореанде». Режим в нардеповском лагере, по словам издания, — пионерский. «Я тут к женщине-администратору подошел, спрашиваю, есть ли, мол, тут вечером какие-то развлечения. А она мне: «Молодой человек, вы приехали в санаторий, а не на курорт». Короче, мы тут — в больнице. Многие ходят на массажи, ингаляции (в санатории можно подлечить почки, сердце, нервишки и т. д.)», — признался другой отпускник. Многие курортники говорят, что после Эмиратов, Египтов и Турций испытывают в «Ореанде» культурный шок. «Тут я даже шутку такую в среде депутатов слышал: мол, тут так тихо — хоть бы кто шашку кинул», — засмеялся один из наших собеседников. Из развлечений, которые предлагают нардепам, — волейбол, кино через день, библиотека и спорт. «А вообще здесь вся культпрограмма — советская. Утром в столовую заходит массовик-затейник и объявляет: «Сегодня у нас состоится игра «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки». Сбор в 19.30 возле первого корпуса», — говорит один из отдыхающих. Кормят нардепов по расписанию — три раза в день. Правда, все блюда в столовой — диетические. «На завтрак дают молочные каши, сыр. Борщами кормят, йогуртами, мясом — но только вареным, а если рыбой — то тушеной. Поэтому многие предпочитают питаться в ресторане или обедают прямо в баре на берегу моря», — делятся впечатлениями ореандовцы. Кстати, цены в баре «Ореанда» вполне рыночные. Коньяк «Хеннеси» — 1—6 тыс. грн./бутылка (в «Дюльбере» — 500—1120 грн.), шампанское элитных сортов — 1785 грн. (в «Дюльбере» таких вовсе не держат). Отдых в «Нижней Ореанде» недешевый: для простых смертных — в среднем $2000 на семью из троих человек за 2 недели. Нардепам обходится дешевле — где-то $1500 (сам депутат платит 50% стоимости путевки, на ребенка получает 20% скидки, а за жену рассчитывается по полной программе). «Дороговато, учитывая, что обстановка в корпусах — советская и кондиционер работает только днем. Но многие сюда ездят — в первую очередь, из-за лечения. А кому-то такой отдых просто подходит: не всем же нужны скутера и ночные дискотеки», — объяснил нам один из приезжих. К услугам нардепов — библиотека, теннисные корты, оздоровительные процедуры прямо на пляже и два бара — пляжный (работает до 17.00) и обычный — до 22.00. Цены здесь — вполне «депутатские»: горячие блюда — от 13 грн., салаты — от 5,20. В «Нижней Ореанде» все в 5—10 раз дороже. ФОТО «Сегодня», сайт Верховной Рады Украины

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