Семенюк-Самсоненко перед сном обтирається водою з лимончиком

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко переконана, що незалежно від температури – зранку має бути зарядка. «Кожен ранок я розпочинаю з плавання в Дніпрі – живу поруч. Потім іду на роботу. Кондиціонерів там у мене немає, вдома також рятуюся за допомогою вентилятора. Почала вживати більш легкі страви, більше фруктів та овочів. П’ю багато води й квасу. Зараз рятуюся від спеки в Криму», - каже Вітренко. Кондиціонери та вода допомагають переносити спеку й політику Валентині Семенюк-Самсоненко. «Звісно, вдома є і кондиціонер, і вентилятор. Коли лягаю спати, часто обтираюсь водою з лимончиком – тоді дуже добре. Слід на літр води вичавити лимон. У мене є полотняний рушник, я намочую його в такому розчині, витираюсь і можу цілу ніч спати спокійно». Від фізичних навантажень пані Валентина не відмовилась: «Як робила щоранку зарядку, так і роблю. Єдине – якщо раніше на велотренажері займалася сім хвилин, то тепер – чотири-п’ять, бо надто спекотно. А ще важливо у спеку носити легке взуття на корковій підошві, щоб не перевантажувати ноги». ФОТО – сайт СПУ