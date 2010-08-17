СЕНСАЦІЯ! Тигипко розлучається?

Чергова сенсація поставила ЗМІ на вуха: віце-прем'єр Сергій Тігіпко розлучається. Однак, чи знає про це сам Сергій Леонідович, а надто його дружина Вікторія Лопатецька - питання. Тігіпко надумав розірвати шлюб зі своєю другою дружиною. На такі радикальні кроки віце-прем'єра штовхнула нібито любов його жінки до світського життя. Сергій Леонідович нібито "дуже втомився від гламурної активності своєї дружини Вікторії". Про це, повідомляє анонімне джерело з партійного оточення лідера партії "Сильна Україна" Тігіпка. ﻿"Попереду всеукраїнські вибори у місцеві ради, тому Сергій Тігіпко стоїть перед дилемою - або оформити документально розлучення до виборів, або після", - заявляє джерело. "Що стосується розподілу бізнесу зі своєю другою дружиною, то Сергія Леонідовича дане питання взагалі мало цікавить, тому що за його плечима успішний розподіл майна і капіталів зі своєю першою дружиною", - стверджує співрозмовник газети. Нагадаємо, від першого шлюбу з Наталею Тігіпко у 50-річного віце-прем'єра є доросла донька Анна. Також, як пишуть у ЗМІ, на думку деяких соратників Тігіпка, оприлюднення інформації про його розлучення піде лише на користь іміджу віце-прем'єра. "Тому що вона (Вікторія) активно втручається у діяльність "Сильної України", контролює фінанси, обзавелася сумнівними зв'язками у регіонах, зокрема, це стосується тіньових кіл Одеси", - коментує джерело. Водночас, у прес-службі "Сильної України" інформацію про розлучення Тігіпка спростували. "Це абсурдна і недостовірна інформація, "качка". У сім'ї Сергія все гаразд!" - запевнили у партії Тігіпка, як пише видання. До слова, 17-го серпня Лопатецькій виповнюється 37 років. Можливо, до свята хтось і запустив у ЗМІ цю "качку". Нагадаємо, Вікторія Лопатецька зійшлася з Тігіпком у 2004-му році. А 5-го вересня 2009-го пара нібито офіційно зареєструвала шлюб. Нещодавно під патронатом Лопатецької пройшов Одеський кінофестиваль.