Кильчицкая выходит замуж в эти выходные!

Наконец-то долгожданное событие произойдет – Ирэна Кильчицкая свяжет себя узами брака. Правда, не узами семьи. Это значит, что жить Ирэна Реонольдовна будет в Украине, не смотря на то, что ее будущий муж француз. «Мне нравится Украина, я не перееду во Францию. Кроме того, я не люблю, чтобы меня напрягали. Поэтому будем встречаться на выходные, в отпуске», пишет газета «Сегодня». Свадьбу сыграют в эти выходные (22 августа), в день рождения невесты. Венчаться будут в Михайло-Архангельской церкви — единственный православный храм в Каннах. Торжественная церемония оттягивалась лишь из-за того, что пара не могла составить брачный контракт. Ирэна в случае развода хотела получить жилье в Париже, а он ей предлагал лишь в Каннах. Кроме того, Кильчицкая хотела, чтобы на ее имущество (недвижимость и автопарк) жених не претендовал. Он – жених - отец ее двухлетнего сына Марка, француз, бизнесмен в сфере инвестиций и недвижимости. Это первый брак как для нее, так и для жениха, и они планируют завести третьего ребенка. Свой свадебный наряд Ирэна продумала заранее. Правда, это будет наряд не от Валентино, как раньше писали, а от Версаче. Наряд будет кремового цвета, а не традиционного белого. Гостей будут потчевать блюдами французской кухни (средняя стоимость одного банкетного места в Каннах — около 100 евро), но приглашенных относительно не много. Ирэна позвала лишь тех, кто всегда к ней прилетает на Лазурный берег на именины — Алину Айвазову и Кристину Черновецкую — жену и дочь мэра, с которыми дружит, и самого Леонида Михайловича, а также Светлану Суркис (дочь президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса), Татьяну Кивалову (дочь нардепа Сергея Кивалова), Ольгу Богомолец — певицу и владелицу частной клиники своего имени. Кроме того, как говорят, на торжестве будет певец Андрей Кравчук, дизайнер Андре Тан и писательница Елена Рог, чьи книги издает экс-чиновница. Будет ли бывший коллега по мэрии Денис Басс, с которым Ирэна была свидетельницей на свадьбе сына мэра Степана, пока неизвестно. Некоторые друзья Кильчицкой уже во Франции. Как говорят источники в мэрии, семейство Черновецких на днях прилетело в Канны. Фото – «Газета по-киевски», «Дуся»