Летний dress-code: Тимошенко верна Louis Vuitton (ФОТО)

Мы уже соскучились по Юлии Тимошенко, особенно по ее нарядам. А посмотреть, что лидер оппозиции носила все лето, можно на ее официальном сайте в разделе «Галерея». Судя по фотографиям, гардероб Юлии Владимировны не сильно изменился в жаркий период. Она по-прежнему носит юбки с пиджаками и деловые дизайнерские платья пастельных, серых или черных тонов. Но есть у Юлии Владимировны в шкафу, кажется, и любимая вещь. Часто на встречи Тимошенко надевала светлый пиджак Chanel. Кстати, их у Юлии Владимировны два – белого и светло-розового цветов. Это твидовый пиджак с пуговицами, украшенными драгоценными камнями из весенне-летней коллекции Chanel 2010 года. Правда, Юлия Тимошенко не изменяет и любимому Louis Vuitton. Во время поездки в Запорожскую область в руках ЮВТ была брендовая сумка белого цвета. Фото с официальных сайтов Юлии Тимошенко, Chanel, Louis Vuitton