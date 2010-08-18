Янукович любит похрустеть солеными огурцами (ФОТО)

Президент Украины Виктор Янукович любит похрустеть солеными огурцами. Еще больше, наверное, домашними. Не поэтому ли сегодня на Сорочинской ярмарке он купил себе бочку для засола огурцов?! «Чтобы можно было их там солить. Такие, знаете, хрустящие…», - объяснил свой выбор Глава государства. Виктор Федорович любит подкрепиться и колбаской. На этот продукт он денег не жалеет, и даже сдачи не берет. Например, за 2,3 кг колбасы «Докторской» в павильоне предприятия «Кременчугмясо» он дал 400 грн. вместо 130. Правда, на сдачу продавцы подарили президенту корзину с разными сортами колбас. Да и за хлеб с черносливом, курагой, грецкими орехами и семенами подсолнуха Виктор Федорович дал 100 грн. вместо 25. С Сорочинской ярмарки Виктор Янукович уехал с подарками: керамическая статуэтка за 100 грн. (15 грн сдачи не забрал), картина леопарда с янтаря - 1,5 тыс. грн и две вышиванки (одну президенту дали в подарок). Фото ФОКУС