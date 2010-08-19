Как Ротару и Игорь Суркис в Монако гуляли

Нынче среди знаменитостей очень модно отдыхать, веселиться и отмечать праздники на Лазурном берегу Франции. Каждое лето сюда слетаются все уважающие себя звезды, катаются на яхтах, едят деликатесы в дорогущих ресторанах и танцуют до утра. В замке между Ниццей и Монако решила отпраздновать свой день рождения певица София Ротару (63 года). Отмечала в престижном ресторане «Золотая коза» (La Chevre d’Or). К слову, обед в этом ресторане будет стоить не меньше ?100. Вечером Ротару была замечена в Монако в ресторане «Пасифик», где в этом году открылось русское караоке. Тут Софию Михайловну поздравил ее хороший друг певец Николай Басков (33), который буквально поселился на Лазурном побережье. Там он выступает чуть ли не на каждом крутом русском банкете. Также на Ривьере был замечен президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис (51). Футбольный босс устроил праздник в честь 25-летия его старшей дочери Марины. На веранде нового отеля, помимо олигархов и богачей «Монте-Карло-Бей», был замечен композитор Игорь Крутой (56). Развлекали гостей резиденты «Камеди клаб», пели Потап (29), Настя Каменских (23) и ансамбль «Шалом» из Берлина. ФотоБульвар Гордона