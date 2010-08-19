Янукович с сыном Александром общается по скайпу

Президент Украины Виктор Янукович активно пользуется Интернетом. Правда, Глава государства не сидит в «Одноклассниках» и не постит в Twitter, а всего лишь пользуется скайпом. Об этом по секрету всей Украине рассказала заместитель главы Администрации Президента Анна Герман в интервью «ЛИГА». Отвечая на вопрос, как Глава государства Виктор Янукович относится к новомодным ныне среди президентов блогам в популярных социальных сетях, она сказала: «Открою тайну - он по скайпу общается со старшим сыном (Александром Януковичем, - ред.). Ну а ответ Президента блоггерам вы, наверное, читали». На вопрос, считает ли он нормальной практику, когда блоггера вызывают в Службу безопасности Украины для допроса по поводу записей в Интернет-дневнике, Герман ответила: «Я очень хотела бы сказать, что это нормально. Но не могу, потому что на самом деле – ненормально». На уточняющий вопрос, правда ли, что блоггерам за Президента писал ответ Михаил Бродский, замглавы АП сказала: «Каждое утро мы обсуждаем с Президентом наиболее резонансные публикации. В это утро Виктор Федорович обратил внимание на информацию, где шла речь о том, что блогеры массово просятся на допрос. «Вот куда они менее всего должны стремиться, - сказал Президент, - так это на допрос». Сказал и закрыл папку с мониторингом. А потом говорит: «Я хотел бы им это сказать». Так возникло решение надиктовать ответ блоггерам». Самым активным блоггером среди украинской верхушки можно считать политика Сергея Тигипко. У него заведены аккаунты на всех возможных платформах – в Facebook, как у Обамы (кстати, на стене у Тигипко и красуется его главный почетный друг Барак Обама), есть Тигипко и Вконтакте, и на «Одноклассниках», и в Twitter, и Живом Журнале. Не отстает от Тигипка и Арсений Яценюк. В Twitter, например, Арсений Петрович пишет нечасто, но иногда даже общается со своими читателями. Вслед за президентом США Бараком Обамой в этой сети появились и Виктор Ющенко. Есть Твитер у экс-кандидата в президенты США Альберта Гора, губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера и его жены Марии Шрайвер, телеведущей Опры Уинфри и у многих других знаменитостей. Фото с официального интернет-предствавительства Президента Украины