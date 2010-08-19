Тимошенко больше не самая влиятельная в Украине

Журнал «Корреспондент» в рамках ежегодного проекта ТОП-100 назвал имена 100 самых влиятельных людей Украины. В ТОП-100 вошли политики, бизнесмены, деятели культуры и спортсмены. При подготовке рейтинга журналисты редакции учитывали мнения 16 экспертов в разных областях, пишет газета «Новая» На первую строчку в рейтинге журналисты еженедельника поставили Президента Виктора Януковича. Виктор Федорович не новичок на этой позиции: в 2007-м он уже возглавлял список «Корреспондента». Однако затем два года подряд уступал первое место лидеру БЮТ и тогда премьер-министру Юлии Тимошенко. Позиции первого номера в списке самых влиятельных украинцев этого года как никогда сильны: многолетняя война между Президентом, Кабмином и парламентом с избранием Януковича главой государства завершена. Второе место в ТОП-100 третий год подряд занимает донецкий предприниматель Ринат Ахметов, обладатель самого крупного в Восточной Европе состояния в $17,8 млрд. Его позиция обусловлена мощным влиянием на экономику государства, весомой ролью в партии власти, а также активным участием в спортивной жизни страны. Третье место в списке занял глава Администрации Президента Украины, его единомышленник и политический партнер, к тому же - один из самых влиятельных людей в Партии регионов Сергей Левочкин. Замыкают первую пятерку премьер-министр Украины Николай Азаров и первый вице-премьер Андрей Клюев. В значительной степени от их деятельности зависит политическое будущее Януковича: на каждый просчет Кабмина страна отвечает падением рейтинга Президента. В то же время экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заняла десятое место, а экс-президент Виктор Ющенко расположился на последней (№100) строчке в рейтинге. Номер от 20 августа - это уже восьмой рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины, опубликованный журналом Корреспондент. В 2003-м и 2004 годах список возглавлял Леонид Кучма, в 2005-м - Виктор Ющенко, в 2006-м - Ринат Ахметов, в 2007-м - его коллега по партии Виктор Янукович, а два последних года - Юлия Тимошенко.