Дочка Рамус идет в частную школу, а Яценюка – в государственную

20 августа 2010, 10:01

Форму для дочки телеведущей заказали у дизайнера Андре Тана

В этом году в первый класс идут дочки Татьяны Рамус Аня и Арсения Яценюка София. Телеведущая и продюсер Рамус подобрала для дочки элитную школу, форму заказала у Андре Тана, а младшая девочка политика Яценюка пойдет в государственную школу в форме с обычного магазина, пишет «Газета по-киевски». «Еще год назад я была уверена, что отдам Анечку в государственную школу. Но когда увидела, в каком ужасном состоянии школьные дворы, коридоры и классы, передумала, – призналась нам Татьяна. – Анечка пойдет в частную бизнес-школу, которая находится в центре Киева, в Печерском районе. Один из девизов этой школы: «Любой труд должен оплачиваться». Помимо стандартной школьной программы, Анечка сможет посещать и необычные занятия – «уроки счастья», «уроки бизнеса». Акцент в школе делают на английский и французский языки, но дочка недавно заявила, что уже хочет изучать и польский, и арабский, и немецкий». «Портфельчик мы с Аней выбирали сами, а вот форму нам шьет Андре Тан. Мы заказали несколько моделей синего и бордового цветов. В школе нам дали общие эскизы юбочек, сарафанов и жакетов. Через пару дней мы возвращаемся с отдыха и сразу же поедем на примерку новых нарядов. Анечке не терпится поскорее надеть бантики и пойти в первый класс. Но, пожалуй, я перед первым звонком переживаю даже больше, чем она: боюсь, как бы не создали «пробок» перед школой, ведь на первую линейку собираемся всей огромной семьей: мама, папа, няни, тети, бабушки, дедушки. О том, как Арсений Петрович собирал дочку Софийку в школу, рассказала его жена Терезия: «Софийка пойдет в школу с углубленным изучением английского языка рядом с нашим домом. Ту же, где учится и ее сестричка Кристина. Более того – к той же первой учительнице. Это обычная государственная школа с хорошей репутацией. Мы уже купили школьную форму в специализированном магазине фабрики «Юность» на Подоле. Кстати, там же Соня выбрала себе отличное шерстяное пальто с розовым беретом. А наш папа сам купил дочке яркий рюкзак и школьные принадлежности. Он очень переживал о подготовке Сони к первому классу и в отпуске каждый день занимался с ней чтением». «Соня считает себя взрослой, но, конечно же, она еще не понимает, какой большой труд ее ждет. Дочь успешно прошла тестирование: уже читает, считает и пишет. Очень хочет записаться в музыкальную школу, как ее старшая сестра. Соня выбрала отделение вокала».

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