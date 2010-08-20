Кристина и Андрей Гусины ждут пополнение в семье

Жена футболиста Андрея Гусина Кристина не хотела, чтобы в прессе обсуждали ее беременность. Но журналисты, люди достающие, все-таки «уломали» дизайнера рассказать о своем интересном положении. «Буквально на днях звонили журналисты с одного издания только для комментариев, а получилось почти интервью. А я не хотела делать из этого какую-то рекламу», - объясняет Кристина. Но уже нет смысла скрывать округлый животик. Появление на свет ребенка Гусины ожидают на конец октября – начало ноября. Какого пола он будет, пока не знают. «С моим опытом я не верю в никакие прогнозы. Хочу, чтобы ребенок просто был здоров», - говорит Кристина. Но, как сказали VIP.glavred’у приближенные к семье Гусиных, у них все-таки будет девочка. Это вдвойне радостная новость, ведь Кристина и Андрей воспитывают 14-летнего Андрея и 8-летнего Ваню. И на вопрос, а не хочется все-таки родить девочку, Кристина ответила, что с мальчиками проще. «Девочку баловать надо, а я не умею. А вы привыкли командовать мужчинами? По крайней мере, контролировать ситуацию». Правда, Андрей Гусин не смог проконтролировать свои эмоции, когда жена сказала, что беременна. «Конечно, как и все мужчины, услышав подобную новость, Андрей был в недоумении, - смеется Кристина. – В данном случае была «рекламная пауза». «Как мне кажется, в семье периодически должны появляться дети», - говорит Гусина. И на вопрос, не хотите ли вы сказать, что третий ребенок, это еще не конец, Кристина продолжила. – Я не хочу зарекаться. Когда я была еще молодой девушкой, считала, что у меня будет много детей». «Мальчики были в восторге от новости. Они терроризировали меня несколько лет. Приходили и говорили, мол, мама, мы решили, что нам нужен братик или сестричка», - радуется будущая мама. Рожать Кристина Гусина будет в Украине. Говорит, что, поездив по миру, в Россию, полюбила Родину. А пока она чувствует себя хорошо и ждет осени. Фото JetSetter