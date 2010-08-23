Сімейна фотосесія депутата Лесі Оробець (ФОТО)

Народний депутат від НУ-НС Леся Оробець на своїй сторінці в ЖЖ виставила сімейну фотосесію. До альбому політик написала декілька слів. «Знаходячись у пологовому, переглядала нещодавні сімейні фотографії. І згадала про чудову фотосесію від fotohappybaby. Хочу поділитися зі своїми ЖЖ-друзями тою творчою красою, яку створила Даша (фотограф)», - пише Горобець. «Сімейні фотки – це не просто документ, що відображає «історичні події» або факти з життя. Фотографія передає дух, емоції, враження, почуття того моменту. Тому є дуже важливим знайти правильного (фахового) фотографа, який вміє зловити неповторну мить. Сюжетом фотосесії була обрана прогулянка лісом. Красива зелень в сонячний день. Ми вже домовились про час та місце нашої зустрічі, але в останній момент довелося її перенести - і навіть не через зайнятість батьків – Сонька умудрилась розбити чоло і поцарапати носа – наука прямоходіння не дається без жертв. Зізнаюсь, що мій чоловік страшенно не любить фотографуватися – а тут виявилось, що всім подобається те, що відбувається. Те, що творила Даша, щоб розсмішити Соньку, треба було знімати на відео. Це той рідкісний випадок, коли фотограф дійсно любить і дітей, і свою роботу. Соні дуже сподобалось – вона навіть спати пішла пізніше, щоб дофоткати всю її красу. В результаті: фотоальбоми, яким дуже-дуже зраділи дідусі-бабусі, а ще прадідусі-прабабусі. Для мене – чудовий подарунок чоловікові на День народження (ці фотки в рамках тепер в нього на роботі)».