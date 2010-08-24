Леся Парцхаладзе на седьмом месяце беременности

В семье бизнесмена Льва Парцхаладзе и его супруги Леси ожидается пополнение – пара собирается в третий раз стать родителями. Сейчас Мисс Украина 2004 находится на седьмом месяце беременности. Пол будущего ребенка уже известен, но Леся не спешит раскрывать этот секрет до самых родов, которые планируются, кстати, в Киеве. «В Киеве достаточно компетентные и грамотные врачи, чтобы не утруждать себя перелетами за границу», - объясняет свой выбор Парцхаладзе. Под секретом остается, конечно, и имя будущего малыша. Сейчас пара занята подготовкой к появлению нового члена семьи – обустройством детской комнаты, покупкой новых игрушек и одежды. У Леси и Льва уже есть двое детей – общий сын Егор и сын Льва от первого брака Давид. Пару лет назад Леся заявила, что не против и третьего мальчика в семье, такое мужское окружение ее вполне устраивает. Леся Матвеева и Лев Парцхаладзе поженились в 2006 году, их свадьба запомнилась своим размахом – вел мероприятие Валдис Пельш, гостей развлекали Томас Андерс, Михаил Боярский и Гайтана.