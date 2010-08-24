VIP-зрители: Герман, Богатырева, Левочкин и Клюев (ФОТО)

День Независимости Украины Президент Виктор Янукович начал праздновать с поднятия государственного флага. Как пишет «Главред», церемония в этом году была менее помпезной, чем раньше. На все про все ушло не более двадцати минут и высокие должностные лица рядом с Януковичем замечены не были. Зато VIP-персоны ждали Януковича на Майдане: руководитель администрации президента Сергей Левочкин, первый вице-премьер Андрей Клюев, заместитель главы Администрации Президента Анна Герман, секретарь СНБО Раиса Богатырева, вице-премьер-министр Владимир Сивкович, министры МВД Анатолий Могилев и образования и науки Украины Дмитрий Табачник и многие другие. И если в Администрацию Президента Виктор Федорович приехал один, то по дороге на главную площадь страны его сопровождали премьер-министр Украины Николай Азаров и спикер парламента Владимир Литвин. Первым из машины вышел Азаров, за ним Янукович и Литвин. По дороге Владимир Михайлович еще надевал пиджак. Президент прошел на сцену по голубой дорожке, чтобы обратиться к своему народу.