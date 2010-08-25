Валід Арфуш: «Розмовлятиму тільки українською»

Утім, якщо на все це заплющити очі, то можна побачити в нашій країні чимало привабливого. Хтось знаходить тут свою долю, як, приміром, чоловік Ані Лорак, громадянин Туреччини Мурат Налкакіоглу чи англієць Шон Карр, чоловік Євгенії Тимошенко. А хтось – черпає натхнення для творчості, як, скажімо, художник Майкл Мерфі (тепер Мерфенко), зять Костянтина Грищенка, або керівник Польського інституту Єжи Онух. Є й такі, що ризикують займатися бізнесом в Україні – наприклад, підприємець Дірк Люстінг чи Юрій Логуш. До Дня Незалежності «Главред» вирішив поспілкуватися з деякими відомими іноземцями, які оселилися в Україні, про їхні перші враження від нашої країни – що їх тут захоплювало, а що розчаровувало, які у них були стереотипи щодо України, що спільного між українцями та народом, представниками якого вони є, ну і, нарешті – побажання до Дня Незалежності Мрідула Гош, Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, індуска Перші враження Коли я вперше приїхала сюди, ще не було незалежної України. Це був 1984 рік. Потягом із Москви через річку Дніпро. Моє перше враження – що це країна духовної величі. Чомусь для мене енергетика була спокійна, велика духовна могутність. Перше враження дає природа осередків. Я багато читала про Україну, Шевченка, вважала, що це місце паломництва для багатьох східних слов’ян. Тоді Київ не був таким мегаполісом, як нині. Мені подобалось, коли Київ був дуже зеленим, спокійним, затишним, чистим. Розчарувала на той момент якась зневіра, відчувалося, що це республіка, головна – Москва, а ми десь збоку. Україна всіх «годувала»: зерно, фахівці, металургія, вугілля, запаси, промисловість, наука, технологія, дуже освічені люди, жодна галузь радянської промисловості не працювала без українських фахівців. А поряд із цим відчувалась якась зневіра. Така духовна велич, культурне багатство, відносне матеріальне багатство і зневіра – з іншого боку. Я це ніяк не могла зіставити. Вважаю, найважче для України – подолати корупцію, цей процес ніяк не розпочнеться. Асоціації. Стереотипи Багатство літератури, Гоголь для мене – більше українець, ніж росіянин, тому що у нього дух український. Міфічний Булгаков – також відчувається дух стародавнього міста Києва. Вже не кажу про Шевченка, Івана Франка, сучасників. Тобто це велике місто, де митці і творчі люди можуть жити, ця країна – клондайк для будь-якої творчої людини. У нас серед індійських жінок існує стереотип, що в Україні дуже міцні й могутні чоловіки, але водночас вони дуже уважні й дуже гарні. Я хотіла багато знати про Україну, тому самостійно вивчила мову. Спільні риси Дуже багато спільного між нашими народами, інакше я не могла б жити у вас. Ми сильні у математиці – і у вас сильна математична школа, ми дуже любимо робити розрахунки – і у вас це люблять, однак наші народи надто емоційні. Коли любимо чи ненавидимо – будь-які емоції – і людина вже забуває про всі розрахунки. Також доволі сильні міжнародні зв’язки. Батьки за дітей так само переживають, як і у нас. Тут про дітей піклуються мало не все життя. Ще – фольклор. Довгі коси носити жінкам було притаманно в наш час. Фольклорні кольори, які використовують жінки, – червоне, біле – це також наші ритуальні кольори, обрядові. Дуже багато спільних забобонів: коли людина вже пішла, кликати її назад не можна, пусті відра носити перед гостем погано, передавати щось через поріг також дуже погано. У нас є ряжанка і у вас є ряжанка, більше я такого ніде у світі не зустрічала. Побажання Незалежності вже скоро 20 років. Бажаю мудрості людям, як цинічно це не звучало б, бажаю терпіння, хоча вони й так безмежно терплячі, але ще трохи терпіння. Владі – мудрості. Позбутися постколоніальної психології і перестати когось копіювати, не знаходити самостійність. Треба усвідомлювати повний зміст понять «самостійність» і «незалежність». Є держава, є демократія, є ринкова економіка, яка б не була, погана чи хороша, але мені здається, треба людям більше вимагати від влади. Бажаю, щоб кожен виходець з України ходив із гордо піднятою головою. Щоб з українським паспортом на кордоні не було проблем. Валід Арфуш, перший заступник президента НТКУ, ліванець Дуже добре пам’ятаю свої перші враження. Це був лютий, холодно, місто Дніпропетровськ, центральна площа, сніг, на вулиці мінус 20, дуже неприємно, та все одно на вулиці стояли бабусі, які продавали насіння як ні в чому не бувало. Я сидів у машині «Жигулі» і хотілося вийти й сказати: «Ви що, не в курсі, що дуже холодно?». Я реально думав, що вони не розуміють, що треба йти. Це був 1991 рік. Від чого у захваті Я почав закохуватися в Україну в травні того самого року. Коли все починає цвісти: каштани, квіти... На вулицях зовсім інший настрій, інший одяг – саме цей перехід від холоду. Я зрозумів, побачив зовсім іншу Україну. Розчарування були різні, але оскільки я вже багато років в Україні, в моєму житті було набагато більше позитивних моментів, ніж розчарувань. Що дається найважче Добиватися якомога частіше усмішки від людей. Мало усмішок. Скажімо, коли піднімаєшся в ліфті, я досі не розумію, чому люди між собою не спілкуються, стоять, як чужі. Про стереотипи Скажу, як усі: в Україні дуже красиві жінки. Мені здається, Україна – теж дуже гарна жінка, тому всіх і приваблює. Росія хоче собі, Захід хоче собі. Кожен хоче красиву жінку… Про мову Якщо російська мова груба, то українська – дуже м’яка, мелодійна. Я вже вивчаю українську доволі активно. Все у процесі, найближчим часом розмовлятиму тільки українською. Що спільного Ми любимо гарних жінок. Насправді спільна межа – це подолання труднощів. Я рідко бачив дуже худих українців. За будь-якої погоди все одно знайдеться щось поїсти. Побажання Побажав би українцям, щоб більше жоден українець не стояв у черзі задля отримання якоїсь візи. Щоб світ був відкритим для українців. Щоб ніколи не доводилося пояснювати, що ти все-таки хороший, нормальний і заслуговуєш на шенгенську візу. ФОТО Glamurchik.tochka.net