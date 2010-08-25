Жена Бакая родила в Москве дочь

На днях у экс-председателя Госуправления делами администрации президента Леонида Кучмы родилась дочь. Девочку назвали Елизаветой. Информация о том, что Бакай снова стал отцом, накануне появилась на одном из сайтов. С этим знаменательным событием его уже поздравили украинские друзья. В своем поздравлении они пожелали родителям и новорожденной здоровья, родительского счастья, а всей семье процветания. И подписали: «Народные депутаты Украины». Но никто из нынешних политиков, которые еще до недавнего времени поддерживали отношения с Бакаем, не стал признаваться в дружбе с экс-главой «ДУСи». Сам Бакай последние 7 лет проживает в Москве и, похоже, домой уже не собирается. Это уже третий ребенок в семье Игоря Бакая. Всего у него 6 детей. Его супруга Наталья (в девичестве Козицкая) в начале 2000-х начинала карьеру певицы. Она пыталась продолжить ее в Москве. Но, в конце концов, занялась воспитанием дочерей: Анны-Марии и Марии-Антуанетты.