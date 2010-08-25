Как Сумскую вытащили из постели и увезли в лагерь (ФОТО)

Недавно Народная артистка Украины Ольга Сумская отметила еще один новый год своей жизни. Ей исполнилось 44 года. Отмечали это в загородном ресторане на берегу Днепра. На вечеринке знаменитой актрисы было около 30 гостей. Естественно, одним из первых Ольгу поздравил ее супруг Виталий Борисюк, подарив любимой миллион поцелуев. Старшая дочка Ольги Сумской Тоня самоотверженно старалась, чтобы все мечты мамы воплотились в жизнь. Для этого Тоня взяла на себя все хлопоты по организации праздника. «Тонечка знает, что маме нравятся старинные авто, потому специально для меня она нашла старинный экземпляр лимузина «Аль Капоне», на котором меня и доставили на праздник, – рассказывает Ольга. – Я в диком восторге!». А вот на следующий день Сумскую ждал настоящий супер-пупер сюрприз от одного из телеканалов. Забрав еще сонную актрису из дома, ее отвезли в лагерь для подготовки спецназа, где на протяжении 12 месяцев идет обучение самого крутого охранного отряда страны. «Это было захватывающим приключением: я ездила на огромном БТР, стреляла из винтовки с оптическим прицелом и, между прочим, выбила все 10-ки! Потом сидела замаскированная под куст в засаде, лазила по канатам. Кстати, это было сложно, я даже ушибла ногу и стерла кожу на руках. Еще мы провели захват якобы «наркокурьера» Борисюка. Теперь он знает, как быть мужем «солдата Джейн», – смеется Ольга. Как и полагается солдату, после сложных физических нагрузок рядовая-Сумская отправилась в столовую, где ей пришлось самостоятельно приготовить борщ для роты спецназа. «Это очень сложно готовить для такого количества человек, требуется в десять раз больше продуктов, – заметила Сумская. – Готовила я по своему рецепту. Он, конечно, мало чем отличается от их рецепта, но в итоге выходит значительно вкуснее. Для этого необходимо бросать больше мяса и вместо томатной пасты – лечо».