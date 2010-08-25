До Яценюка приїхали родичі з Америки (ФОТО)

Уперше за останні роки родина Яценюків зібралася відсвяткувати День незалежності у повному складі. У гості до Арсенія Петровича приїхали не тільки батьки з Чернівців, але й сестра Аліна зі своїм чоловіком Джоном Стіллом та сином Джеймсом. Вони давно проживають у США, в Україні не були кілька років. Щоб Аліна сповна відчула український колорит, якого їй бракує в сонячній Каліфорнії, Яценюки влаштували сімейну прогулянку в Козацьке селище «Мамаєва слобода», що на столичному проспекті Відрадний. В «Мамаєвій слободі» до дня Незалежності встановили гігантського дідуха, влаштували козацькі змагання, готували козацьку кашу. Дочки Яценюка, побачивши коней, одразу попросилися поїздити верхи. Але батьки спочатку наполягли оглянути селище. В кузні Яценюк с дітьми заворожено дивилися, як коваль зі своїм учнем кують скіфський ніж. Побачивши лідера «Фронту Змін», коваль звернувся до нього з обіцянкою «викувати йому щастя». Але на запитання Арсенія, з чого будемо кувати, відповісти не зміг. Христинка і Софійка ледь дочекалися можливості покататися верхи, що зробили з великим задоволенням. А от племінник Арсенія Яценюка маленький Джеймс важко адаптовувався до зміни часових поясів – постійно намагався подрімати у тата на руках. Під кінець прогулянки Тереза Яценюк купила донькам віночки та обереги, а глава сім’ї опановував професію пушкаря і дав потрійних салют з гармати на честь Дня Незалежності. Після фотографування під калиною, родина політика поїхала на сімейну вечерю. Як розповіла мама Арсенія Яценюка Марія Григорівна, для них день, коли збирається вся родина, велике свято: «Дочка приїжджає рідко, син дуже завантажений на роботі. Доводиться вдовольнятися телефонними розмовами. Тому сьогодні в мене велика радість!». За матеріалами прес-служби Політичної Партії "Фронт Змін"